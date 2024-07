Sportarten, Tickets, Livestreams Paralympics 2024 in Paris: Fakten, Fragen, Antworten Stand: 10.07.2024 14:36 Uhr

2024 werden die Paralympics erstmals in Paris ausgetragen - vom 28. August bis zum 8. September. Sportarten, Tickets, Live-Übertragungen - die wichtigsten Fakten, Fragen und Antworten zu den Paralympics.

Wann finden die Paralympics in Paris statt?

Die Paralympics werden am 28. August 2024 eröffnet und dauern bis zum 8. September.

Wie kommt man an Tickets für die Paralympics in Paris?

Laut Organisationskomitee werden für die Paralympics 2,8 Millionen Eintrittskarten angeboten. Der Verkauf hat im Oktober des vergangenen Jahres begonnen. Die Tickets können auf der Veranstalter-Website erworben werden.

Wie viele Athletinnen und Athleten starten bei den Paralympics?

In Paris dürften rund 4.400 Athletinnen und Athleten aus mehr als 180 Nationen an den Start gehen. In Tokio waren es vor drei Jahren gut 4.500.

Wie viele Entscheidungen gibt es bei den Paralympics in Paris?

Bei den Paralympics in Paris werden 549 Entscheidungen in 23 Sportarten ausgetragen. Bei den Olympischen Spielen in Paris gibt es lediglich 329 Entscheidungen.

Dürfen Russen und Belarussen bei den Paralympics starten?

Russen und Belarussen dürfen als neutrale Athleten unter neutraler Flagge starten. Die nationalen Paralympischen Komitees der beiden Länder bleiben weiterhin suspendiert.

Die Paralympics im TV und im Livestream

Die ARD und das ZDF übertragen täglich mehrere Stunden live von den Paralympics in Paris. Die Wettbewerbe sind im Ersten, bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Neben den Live-Übertragungen gibt es ein umfangreiches On-Demand-Angebot bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Die Maskottchen

Die "Phryges" repräsentieren als Duo die Olympischen und Paralympischen Spiele. Sie sind den "Phrygischen Mützen" (oder "Jakobinermützen") nachempfunden, die untrennbar mit der Französischen Revolution von 1789 verbunden sind.

Zudem tragen sie Bänder in den Farben der französischen Trikolore.

Wo finden die nächsten Paralympics statt?

Die nächsten Paralympischen Winterspiele finden 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Gastgeber für die Paralympischen Sommerspiele 2028 ist Los Angeles.