Die Olympischen Spiele sind politisch neutral. Hinter dieser Aussage versteckt sich das IOC , wenn es um die Frage nach den umstrittenen Winterspielen in Peking im Februar geht. Ja richtig, möchte man den Herren der Ringe zurufen, es geht ja nur um Sport. Darum, wer am weitesten von der Schanze fliegt, am schnellsten durch den Eiskanal oder über die Skipiste rast. Wenn es denn so einfach wäre.

Denn natürlich kann Olympia nicht politisch neutral sein, schon allein deshalb weil China die Spiele politisch nutzen wird. Nach innen, um den seit 2015 immer stärker nationalistischen Kurs der kommunistischen Partei unter Xi Jingping zu festigen. Und um den wenigen, die in seinem Land überhaupt noch aufbegehren können, spätestens wenn die vom IOC kontrollierten Hochglanzbilder in die Welt gesendet werden, zu signalisieren, 'die internationale Gesellschaft schaut auf China – aber sie interessiert sich nicht für Euch'. Nach außen, um der Welt einmal mehr zu demonstrieren, wozu die aufstrebende Weltmacht fähig ist.

Menschenrechte sind keine politische Frage

Die Olympischen Winterspiele werden also Teil der Staatspropaganda. Übertüncht werden sollen damit auch die massiven Menschenrechtsverletzungen, die das Regime begeht, u.a. an den Uiguren in der Provinz Xinjang, in Hongkong, in Tibet oder auch - wie im Falle der Tennisspielerin Peng Shuai, die einen führenden Parteifunktionär der Vergewaltigung bezichtigt hat und sich seitdem offensichtlich nicht mehr frei bewegen kann, - gegen Einzelpersonen.