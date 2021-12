Für Rennrodler auch sportlicher Boykott denkbar

Sportlicher Boykott "sehr schwierig", als Nation aber möglich

Einen Boykott findet sie allerdings auch " schwierig ". Auch als einzelne Sportlerin, denn " wenn ich jetzt sagen würde, ich boykottiere es, wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Dann steht einfach irgendein anderer Name auf der Ergebnisliste ."

Allerdings " Wenn sich da wirklich Nationen; wenn sich der DOSB dafür entscheidet, glaube ich, wäre es bei dem, was wir dort erlebt haben, und auch generell der Lage in China, was die Menschenrechte angeht, durchaus eine Überlegung wert - ob das in so einem Fall, zwar eine harte Entscheidung aber eine sinnvolle wäre ."