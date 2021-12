Asien-Expertin: "Die Spiele an Peking zu vergeben, ist natürlich ein hochpolitischer Akt"

Sportschau: Was bezweckt das IOC dann mit diesem Vorgehen?

Ohlberg: Das IOC hat ein großes Interesse gerade: dass die Aufrufe nach Boykotten verschwinden. Und dass die Medienaufmerksamkeit um diesen Fall, der ja auch tatsächlich verbunden war mit Forderungen nach einem Boykott, so schnell wie möglich verschwindet. Das IOC hat sich erhofft, dass wenn es mit seinem Namen dafür einsteht, dass Peng Shuai sicher ist, die Aufmerksamkeit davon wieder weggeht und man sich weniger Sorgen um die Spiele machen muss. Also klares Eigeninteresse.

Sportschau: Das IOC beruft sich auf die Methode der "stillen Diplomatie". Liegt es damit falsch?

Ohlberg: Es gibt Plätze für stille Diplomatie. Gerade in der Vergangenheit hat das manchmal zum Erfolg geführt. Liu Xia hat man so nach acht Jahren Hausarrest aus China rauskriegen können. Das wird aber immer schwieriger. In dem Fall von Peng Shuai hilft aber gerade Aufmerksamkeit - also laute Diplomatie. Weil es darum geht, die Person aus der Öffentlichkeit auszulöschen. Ich würde das, was das IOC macht, noch nicht einmal als stille Diplomatie bezeichnen. Es ist Aushilfe, das Verschwinden zu vertuschen.

Sportschau: Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal zu den Aufrufen zum Boykott der Spiele kommen. Vereinzelt gibt es auch Stimmen, die einen kompletten Boykott der Spiele fordern. Also, dass auch Athletinnen und Athleten angesichts der Menschenrechtsverletzungen nicht nach China reisen sollten. Wie bewerten Sie eine solche Forderung?

Ohlberg: Es hätte auf jeden Fall größere Symbolkraft als ein diplomatischer Boykott. Es würde noch stärker auffallen, wenn mehrere Länder bei den Olympischen Spielen tatsächlich nicht vertreten sind. Ich rechne nicht damit, dass es passieren wird, weil da natürlich viele Interessen drin verstrickt sind. Wenn sich mehrere Länder zu einem diplomatischen Boykott durchringen können, ist das gut. Man hat aber trotzdem das Problem, dass man Sportler in ein Land schickt, in dem eben Menschen verschwinden. Was jetzt nicht heißt, dass da reihenweise Athleten verschwinden werden, die zu den Winterspielen nach Peking fahren. Aber man schickt sie in ein Land, wo eben diese Rechtssicherheit nicht gegeben ist und in dem man letztlich ihre Sicherheit nicht garantieren kann. Es hätte eine wichtige Wirkung und es hätte in diesem Fall eine relativ gute Begründung.