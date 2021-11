Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verschickte am frühen Sonntagabend (21.11.2021) eine Botschaft, die in großen Teilen der Sportwelt seit mehr als zwei Wochen mit Spannung erwartet wurde. Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai, die seit Anfang November als verschwunden gilt, sei wohlauf und in Sicherheit in ihrem Haus in Peking, ließ das IOC mitteilen.

IOC-Mitteilung: Videocall mit Bach und Peng Shuai

Präsident Thomas Bach habe demnach am Sonntag einen halbstündigen Videocall mit Peng Shuai geführt, den das IOC auch mit einem Foto dokumentierte. Chinas Tennisspielerin, die einen Spitzenpolitiker des sexuellen Übergriffes beschuldigt hatte, bedankte sich laut IOC-Mitteilung für die Sorge um ihr Wohlergehen. Sie wolle im Moment aber vor allem Zeit mit ihrer Familie verbringen und bitte deshalb darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, hieß es weiter. Außerdem verabredete sie sich für ein gemeinsames Abendessen mit Bach, wenn der IOC-Präsident im Januar zu den Olympischen Winterspielen nach China reist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Da war es also, das eigentliche große Thema, das auch den IOC-Chef am Sonntag an den Arbeitsplatz beorderte: die anstehenden Olympischen Spiele in Peking. Denn in dem Fall geht es ja längst nicht mehr nur um den ungeklärten Aufenthaltsort von Peng Shuai und den anschließenden Aufruhr auf der Tennis-Tour WTA, die offen wie kaum ein Verband zuvor mit der Aufkündigung der Geschäftsbeziehungen zu China drohte. Sondern auch um die Frage, wie in knapp drei Monaten das größte Wintersportfest der Welt stattfinden soll, mit China als Gastgeber, solange der begründete Verdacht im Raum steht, der Machtapparat in Peking habe womöglich eine unliebsame Sportlerin zum Schweigen gebracht.

Internationale Kritik und viele Fragen - auch an das IOC