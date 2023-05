Deutsche Meisterschaft Basketball-Playoffs: Wer folgt auf Alba Berlin? Stand: 27.05.2023 10:24 Uhr

Alba Berlin ist raus. Wer wird jetzt deutscher Meister? Holt sich Bayern das nationale Double? Geht die Siegesserie der Bonner weiter? Oder setzt sich am Ende ein Außenseiter durch? Spannung pur!

Nach dem überraschenden Aus von Titelverteidiger Alba Berlin steht fest: Die Basketball-Bundesliga bekommt einen neuen Meister.

In den am Sonntag beginnenden Playoff-Halbfinals kommt es zweimal zum Duell eines großen Favoriten mit einem klaren Außenseiter. Dennoch versprechen die beiden Serien viel Spannung.

Bayern München - ratiopharm Ulm

Eigentlich hatten alle mit einem Halbfinal-Duell zwischen Bayern München und Alba Berlin gerechnet. Doch das Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen fällt aus, weil ratiopharm Ulm rechtzeitig zu den Playoffs seinen besten Basketball spielt. Gegen müde Berliner trumpften die Ulmer groß auf und entschieden die Serie mit 3:1 für sich. Nun will das Team von Trainer-Novize Anton Gavel den Schwung auch in die Serie gegen die Bayern mitnehmen. "Wir müssen die Welle weiter reiten", sagte Gavel.

Die Münchner sind auf jeden Fall gewarnt. Nach dem relativ ungefährdeten 3:0 im Viertelfinale gegen die BG Göttingen wissen sie beim Pokalsieger, dass es gegen Ulm deutlich schwerer wird. "Wir müssen ihre Intensität und Energie matchen und versuchen, unseren Basketball zu spielen", sagte Bayern-Coach Andrea Trinchieri. Auch der frühere Ulmer Andreas Obst zeigt Respekt. "Klar hat man nicht erwartet, dass sie Alba in der ersten Runde so raushauen", sagte der Nationalspieler. "Diese Underdog-Rolle werden sie weiter genießen."

Telekom Baskets Bonn - MHP Riesen Ludwigsburg

Die Telekom Baskets Bonn sind aktuell das Maß aller Dinge. 19 Siege in Serie zum Abschluss der Hauptrunde, vier Siege nacheinander auf dem Weg zum Titel in der Champions League und dann ein weitgehend ungefährdetes 3:0 zum Start der Playoffs gegen die Niners Chemnitz. Wer soll diese Bonner stoppen? Was TJ Shorts und seine Teamkollegen gerade auch machen, es gelingt ihnen einfach. "Wir müssen einfach so weiter machen", sagte der Point Guard aus den USA, aktuell mit Abstand der beste Spieler der Liga.

Es wird spannend zu sehen sein, wie die Ludwigsburger den Bonner Express stoppen wollen. Mit dem Einzug ins Halbfinale haben sie die Erwartungen bereits übertroffen. Vor den Playoffs wurde wochenlang über die Zukunft von Trainer Josh King diskutiert. Dabei spielen die Riesen eine Top-Saison. In der heißen Phase der Saison lässt King auch wieder den typischen Ludwigsburger Basketball spielen. Aggressiv, hart und intensiv - so warf Ludwigsburg überraschend die EWE Baskets Oldenburg aus den Playoffs.