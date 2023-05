Halbzeitfazit: Die Telekom Baskets Bonn haben das Match im zweiten Viertel komplett auf den Kopf gestellt und führen gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg inzwischen recht deutlich mit 42:31! Zu Spielbeginn hatten die Barockstädter eigentlich alles im Griff, entnervten die Rheinländer mit einer cleveren Defensiv-Strategie und verdienten sich dadurch eine Führung. Doch dann schaltete die Mannschaft von Tuomas Iisalo mehrere Gänge hoch und spielte die Gegner phasenweise an die Wand. Alleine die zehn Minuten vor der Pause gingen mit 26:8 an die Bonner.

Nun schleichen sich bei den Rheinländer wieder mehr Fehler im Offensivspiel ein. Sowohl Tyson Ward als auch Javontae Hawkins ziehen Fahrkarten aus Downtown - so ist der ganz große Schwung für den Moment verpufft.

In der extrem schwachen Phase der Barockstädter streut Jonathan Dunn einen ganz wichtigen Halbdistanz-Abschluss ein.

Wahnsinn! Plötzlich wackelt Ludwigsburg und agiert total verunsichert. Die Führung wechselt zurück nach Bonn und Josh King bittet seine Mannen direkt zur nächsten Auszeit, weil der Gäste-Coach seine Spieler jetzt wieder zurück in die richtige Spur lenken muss.

So schnell kann es manchmal gehen! Nun zieht das Team von Tuomas Iisalo mal kurz die Zügel an. Finn Delany legt den Ball auf Collin Malcolm raus, der von der Dreierlinie trifft. Prompt sind die Hausherren wieder voll im Geschäft - und Josh King reagiert mit dem Time-Out.

Gute Nachrichten für Bonn: Inzwischen ist Michael Kessens zurück im Innenraum und sitzt auf einer Fahrradrolle. Offenbar wird der 32-Jährige am heutigen Abend nochmal eingreifen können.

Ohje! Michael Kessens liegt auf dem Parkett und fasst sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans rechte Knie. Nach einer längeren Unterbrechung humpelt der 32-Jährige sofort in die Kabine.

Nun kommen die Barockstädter nochmal richtig ins Rollen! Gleich zwei Dreier von Tommy Kuhse fliegen in die Maschen, so setzen sich die Gäste erstmals um sieben Punkte ab.

Auch Schlüsselspieler TJ Shorts sammelt per Korbleger seine ersten Punkte des Abends ein. Dann gönnt ihm sein Trainer Tuomas Iisalo die erste Verschnaufpause.

In der Anfangsphase ist gleich viel Feuer im Spiel! Bonn legt eine enorme Energie an den Tag, doch Ludwigsburg hält das Tempo ebenfalls hoch und kommt offensiv immer wieder durch.

Bemerkenswert: Ludwigsburg ist neben ALBA Berlin die einzige deutsche Mannschaft, die in dieser Saison ein Match gegen Bonn gewinnen konnte. Auch der Blick in die Vergangenheit verspricht große Spannung. Seit 1990 standen sich beide Vereine bei insgesamt 46 Hauptrundenduellen gegenüber, beide Teams gingen jeweils 23 Mal als Sieger vom Parkett. In den Playoffs sind sich Bonn und Ludwigsburg aber noch nie begegnet, sodass es gleich zu einer Premiere kommen wird.