Die Klub-Vereinigung ECA ist die mächtigste Interessengruppe im europäischen Fußball. Mit Oliver Kahn und Hans-Joachim Watzke räumen nun zwei Funktionäre aus der Bundesliga ihre Posten im ECA-Vorstand. Jan-Christian Dreesen von Bayern München und Oliver Mintzlaff von RB Leipzig könnten folgen - doch es gibt starke Konkurrenz.

Wann immer es im europäischen Fußball zu wegweisenden Entscheidungen kommt, gibt es für die UEFA keinen Weg an der ECA vorbei. Ob es um den Modus der Champions League und der anderen Wettbewerbe geht, um die Verteilung der Einnahmen oder um Rahmenbedingungen wie das Financial Fairplay - die ECA hat ein Mitspracherecht, von dem andere Interessenvertretungen wie Spielergewerkschaften, nationale Ligen oder Fanbündnisse nur träumen können.

Im Vorstand der ECA, die vor allem als Lobbyorganisation der großen Klubs gilt, saßen zuletzt drei Vertreter aus der Bundesliga:

Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund): Vorstandsmitglied seit 2019

Vorstandsmitglied seit 2019 Oliver Kahn (Bayern München): Vorstandsmitglied seit 2021

Vorstandsmitglied seit 2021 Fernando Carro (Bayer Leverkusen): Vorstandsmitglied seit 2021

Zwei davon werden ihre Ämter nicht weiter ausüben. Kahn hat seinen ECA-Posten durch die Abberufung als Vorstandschef von Bayern München automatisch verloren. Watzke kündigte nach seiner Wahl ins UEFA-Exekutivkomitee an, nicht im ECA-Vorstand zu verbleiben.

Dreesen und Mintzlaff könnten folgen - aber es gibt Konkurrenz

Mit Jan-Christian Dreesen von Bayern München und Oliver Mintzlaff von RB Leipzig (im Bild ganz oben) stellen sich zwei Funktionäre aus der Bundesliga zur Wahl in den Vorstand. Die Abstimmung findet bei der ECA-Generalversammlung am Donnerstag (07.09.2023) statt. Nach seinem Wechsel in die Geschäftsführung der Red Bull GmbH ist Mintzlaff bei RB Leipzig allerdings nur noch Aufsichtsratsvorsitzender. Die ECA-Statuten verlangen von den Kandidaten eigentlich ein Amt in geschäftsführender Rolle oder ein Amt als Vorstand oder Präsident.

Ist das ein Hindernis? Die ECA antwortete auf eine Anfrage der Sportschau, dass die Liste der zur Wahl stehenden Kandidaten "in den kommenden Tagen" veröffentlicht werde. Nach Informationen der Sportschau steht Mintzlaff aber bislang wie Dreesen auf der Liste der zur Wahl stehenden Personen. Und diese Liste enthält eine Menge prominenter Konkurrenz wie Neapels Präsidenten Aurelio De Laurentiis oder Lyons US-Investor Jon Textor.

Kandidaten ECA-Vorstand Person Klub Ferran Soriano Manchester CIty Jokin Aperribay Real Sociedad Jan-Christian Dreesen FC Bayern Oliver Mintzlaff RB Leipzig Alessandro Antonello Inter Mailand Aurelio De Laurentiis SSC Neapel Pablo Longoria Olympique Marseille John Textor Olympique Lyon Dennis te Kloese Feyenoord

Nur für sieben der neun Kandidaten gibt es einen Platz im Vorstand. Es ist eine Teilabstimmung für die aktuell frei werdenden Plätze, die Vertretern aus den besten sechs Ländern der UEFA-Fünf-Jahres-Wertung zustehen. Ein Anrecht auf eine bestimmte Zahl an Personen im Vorstand hat die Bundesliga nicht. Die ECA-Vorstandsmitglieder aus den unteren Regionen der Fünf-Jahres-Wertung werden separat gewählt. Insgesamt besteht der Vorstand aus 26 Personen. Zwölf davon kommen aus den Top-6-Ligen, zwölf kommen aus den restlichen Ländern, hinzu kommen zwei weibliche Mitglieder.

Leverkusens Carro braucht keine Wahl für den Vorstandsplatz

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro zieht ohne Wahl erneut in den Vorstand ein. Die Statuten sehen vor, dass der Vorstand fünf seiner Mitglieder selbst beruft. Diese Vorstandsmitglieder vertreten die ECA in einem Unternehmen, das die ECA gemeinsam mit der UEFA unterhält. Eines dieser fünf Mitglieder ist Carro. Auch Oliver Kahn saß auf einem solchen Platz.

Das gemeinsame Unternehmen "UEFA Club Competitions S.A." organisiert die Vermarktung des Europapokals. Die ECA besetzt dort die Hälfte der Plätze im Verwaltungsrat. Offiziell hat die ECA dort nur eine beratende Funktion, die UEFA hält demnach die Entscheidungsmacht.

ECA beteiligt am Rechteverkauf der Champions League und einflussreich bei der Verteilung

Die Beteiligung gilt vielen aber als Beleg für den großen Einfluss der ECA. Nasser Al-Khelaifi ist Präsident von Paris Saint-Germain und Geschäftsführer des katarischen Sportsenders "beIN Sports", der die Champions League zeigt. Zudem ist er ECA-Vorsitzender und lobte 2022 als solcher die Form der Zusammenarbeit bei der Ausschreibung der TV-Rechte ab 2024 mit der UEFA ausdrücklich.

"Dieser Prozess war viel mehr als eine Ausschreibung - er stellt eine tektonische Verschiebung in der Rolle der Klubs bei Entscheidungen dar." Die Einnahmen der drei Klubwettbewerbe der UEFA sollen von jährlich 3,5 Milliarden Euro ab der Saison 2024/25 auf 4,6 bis 5 Milliarden Euro steigen. Bei der Fraga danach, wie das Geld verteilt wird, hat die ECA ebenfalls ein großes Mitspracherecht. Die Verteilung wurde in den vergangenen Jahren immer weiter zugunsten der Spitzenklubs verändert.

Auch deshalb formieren sich kleinere Klubs seit kurzem in einer anderen Vertretung, der Union of European Clubs, die aber noch keine offizielle Anerkennung der UEFA genießt.

Frankfurt übernimmt möglicherweise den Status als ordentliches Mitglied von Wolfsburg

In der ECA darf die Bundesliga als eine der Top-3-Ligen in Europa fünf Klubs als ordentliche Mitglieder der ECA stellen. Nur diese fünf Klubs aus der Bundesliga können Vertreter in den ECA-Vorstand entsenden und nur diese fünf haben ein Wahlrecht bei der Generalversammlung.

Bislang waren Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg diese fünf Mitglieder aus der Bundesliga. Allerdings hat Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg in einer von der ECA angewendeten Vier-Jahres-Wertung mittlerweile klar hinter sich gelassen und darf sich wohl Hoffnungen machen, in den Status eines ordentlichen und stimmberechtigten Mitglieds aufzusteigen. Der "Kicker" berichtete, dass Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann eine Sonderfunktion im ECA-Vorstand einnehmen könnte.

Der Einfluss der deutschen Spitzenklubs ist zudem über eine weitere Person vorhanden: Karl-Heinz Rummenigge ist Ehrenvorsitzender der ECA. Als bei der Gründung der Super League 2021 von den ECA-Gremien nicht viel übrig blieb und kurzfristig neben Al-Khelaifi der zweite Platz der ECA im UEFA-Exekutivkomitee besetzt werden musste, half Rummenigge aus. Er sitzt noch bis 2024 in diesem Gremium.