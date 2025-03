26. Spieltag in La Liga Real Madrid patzt schon wieder - Atletico jetzt Erster Stand: 01.03.2025 22:56 Uhr

Real Madrid hat erneut in der spanischen La Liga nicht überzeugen können und bei Betis Sevilla verloren. Lokalrivale Atletico nutzte das und ist vorerst Tabellenführer.

Für die vierte Niederlage der Königlichen in dieser Saison sorgte ausgerechnet ein langjähriger Spieler der Madrilenen. Von 2013 bis 2022 feierte Isco jede Menge Erfolge mit Real, nun war er verantwortlich dafür, dass sein Ex-Klub weiter nur auf Rang zwei steht. Der Mittelfeldspieler verwandelte in der 54. Minute einen Elfmeter zum 2:1 (1:1)-Endstand, zuvor hatte Johnny Cardoso (34.) die Madrid-Führung durch Brahim Diaz (10.) ausgeglichen.

Schlechte Serie von Real Madrid macht Atletico den Weg frei

Damit ist Real nach dem Sieg am vergangenen Spieltag gegen den FC Girona (2:0) in seinen Negativlauf zurückgekehrt. Aus den vergangenen fünf Spielen hat die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti nur vier Punkte geholt, hat es mehrfach verpasst, an die Spitze der Liga zurückzukehren.

An der steht nun Atletico Madrid, das am Samstagabend gegen Athletic Bilbao mit 1:0 (0:0) gewann und nun zwei Punkte mehr als der Lokalrivale auf dem Konto hat. Julian Alvarez war drei Tage vor dem Madrid-Derby im Achtelfinale der Champions League mit seinem Treffer in der 66. Minute einmal mehr der Sieggarant. Am Sonntag kann der FC Barcelona (spielt gegen Real Sociedad) wieder auf Rang eins zurückkehren.