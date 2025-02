Sieg über Real Sociedad San Sebastian Endricks Tor lässt Real in Copa del Rey jubeln Stand: 26.02.2025 23:40 Uhr

Der 18 Jahre alte Endrick hat Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Real Sociedad San Sebastian zum Sieg geschossen.

Die Madrilenen feierten am Mittwochabend in San Sebastian ein 1:0 (1:0) und haben damit vor dem Rückspiel am 1. April gute Karten für den Finaleinzug. Im anderen Halbfinal-Hinspiel hatten sich der FC Barcelona und Atletico Madrid spektakulär 4:4 (3:2) getrennt.

Endrick gelingt das Tor des Tages

In einer intensiven und hitzigen Partie, in der durchaus auch mehr Tore hätten fallen können, erzielte Endrick nach hervorragendem langen Pass von Jude Bellingham in der 19. Minute frei vor Igor Zubeldia den Treffer des Tages. Der Brasilianer traf nach der Pause in der 52. Minute nur die Latte. Real Sociedad hätte aber durch Mikel Oyarzabal und Takefusa Kubo ausgleichen können, scheiterten aber beide in der 49. Minute nacheinander an Madrids Keeper Andriy Lunin.