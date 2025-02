Wildes Pokalspiel Acht Tore - Barca und Atlético liefern Spektakel Stand: 25.02.2025 23:33 Uhr

0:2 nach sechs Minuten, vier Barca-Tore in Folge, Ausgleich in der Nachspielzeit - der FC Barcelona und Atlético Madrid haben für einen epischen Pokalabend gesorgt.

Das furiose Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey endete am Dienstag mit 4:4 (3:2) und bot beste Unterhaltung. Julian Alvarez (1.) und Antoine Griezmann (6.) brachten Atlético früh in Führung, bevor Pedri (19.), Pau Cubarsi (21.) und Inigo Martinez (41.) zurückschlugen.

Robert Lewandowski (74.) erhöhte nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung und nach starker Vorarbeit von Lamine Yamal auf 4:2 für Barcelona. Marcos Llorente (84.) und der eingewechselte Alexander Sörloth (90.+3) ließen am Ende doch noch Atlético jubeln - das Remis ist mit Blick auf das Rückspiel am 2. April in Madrid sehr wertvoll.

Barca setzte immerhin seinen Lauf fort, ist jetzt seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt verlor das Team von Trainer Hansi Flick am 21. Dezember 2024 - damals im Ligaspiel zu Hause gegen Atlético.

Barcelona verpennt den Start

Dabei hatte es zunächst nach einem Ende der Serie ausgesehen, weil Barcelona den Start am Dienstagabend total verschlief. In der ersten Spielminute kam Atlético zu zwei dicken Chancen, die zweite verwertete Alvarez nach einer verlängerten Flanke am zweiten Pfosten.

Hansi Flick gibt Anweisungen an der Seitenlinie

Keine fünf Minuten später vollendete Griezmann gekonnt eine schöne Vorlage von Alvarez - vorausgegangen war ein Fehlpass von Jules Koundé im Spielaufbau.

Doch Barcelona, wie in den Copa-Runden zuvor ohne den Ex-Münchener Robert Lewandowski in der Startelf, brauchte nicht lange, um den Schock zu verdauen. Lewandowski-Ersatz Ferran Torres vergab zunächst eine dicke Chance (12.), bevor Pedri und Cubarsi zum Doppelschlag ausholten.

Cubarsi mit Tor-Premiere

Pedri finalisierte eine tolle Kombination über Lamine Yamal und Koundé, Cubarsi übersprang nach einer Raphina-Ecke Pablo Barrios am zweiten Pfosten. Das 18 Jahre junge Super-Abwehrtalent feierte seinen ersten Treffer im Profifußball.

Pau Cubarsi jubelt mit Lamine Yamal

Die Partie blieb weiter sehr temporeich mit Chancen auf beiden Seiten, vor allem aber für Barcelona. Torres war in der 32. Minute schon an Torwart Juan Musso vorbei, traf dann aber den Ball beim Abschluss aufs leere Tore nicht richtig.

Den Schlusspunkt einer denkwürdigen ersten Hälfte setzte Martinez mit seinem Kopfballtor, erneut nach einer Ecke von Raphina. Nach geschickten Laufwegen und Blocks kam er Martinez zweiten Pfosten völlig frei zum Abschluss.

Lewandowski für Olmo eingewechselt

Auch nach der Pause blieb die Partie umkämpft und hochklassig - schließlich ist der FC Barcelona La-Liga-Tabellenführer und Atlético hat als Dritter nur einen Punkt Rückstand. Beide Teams sind zudem im Achtelfinale der Champions League vertreten.

Doch Anzahl und Qualität der Torchancen ließen im zweiten Durchgang zunächst deutlich nach. Das änderte sich erst mit der Einwechslung von Lewandowski, er kam in der 68. Minute für Dani Olmo ins Spiel. Nur sechs Minuten später stand er zentral vor dem Tor goldrichtig und vollendete die überragende Vorarbeit von Dribbelkünstler Yamal.

Robert Lewandowski

Kurz darauf hätte Lewandowski ein zweites Mal treffen können, perfekt bedient von Raphina. Stattdessen brachte Atleticos Llorente noch einmal Spannung in die Partie - und tatsächlich gelang dem ehemaligen Leipziger Sörloth in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Es war der passende Schlussakt eines verrückten Abends.

Rückspiel am 2. April

Für beide Teams geht es intensiv weiter mit Liga und Hin- und Rückspielen im Champions-League-Achtelfinale, bevor am Mittwoch, 2. April, in Madrid das Rückspiel im Copa-Halbfinale ansteht. Im anderen Halbfinale stehen sich Real Sociedad San Sebastian und Real Madrid gegenüber, das Hinspiel findet an diesem Mittwoch statt.