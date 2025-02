Remis zwischen Real und Atletico Kein Sieger in feurigem Madrid-Derby Stand: 08.02.2025 23:22 Uhr

In einem hitzigen Duell hat Atletico Madrid einen Punkt bei Real Madrid entführt.Im Topspiel von La Liga trafen die Stürmerstars beider Klubs. Julian Alvarez (35.) brachte die Gäste am Samstag (07.02.2025) per Elfmeter in Führung. Kylian Mbappé (50.) glich kurz nach Wiederanpfiff aus.

Die Gastgeber dominierten zunächst das Spiel gegen den Rivalen - lagen dann aber nach Álvarez' Foulelfmeter plötzlich zurück. Real-Verteidiger Aurelien Tchouameni war im Strafraum Samuel Lino auf den Fuß getreten. Erst nach Ansicht der Videobilder entschied der Unparteiische auf Elfmeter, den Alvarez locker in die Mitte des Tores chippte.

In der Folge kippte die Begegnung, weil Atletico bei Kontern gefährlich blieb. Aber Real baute mehr und mehr Dauerdruck auf. Kurz nach der Pause war dann Mbappé zur Stelle, der einen Abpraller aus kurzer Distanz zum 1:1 verwandelte.

Oblak gegen Bellingham zur Stelle

Danach dominierten die "Königlichen" die hoch intensiv geführte Partie weiter, aber das Simeone-Team verteidigte gewohnt leidenschaftlich und konnte sich wie bei einer Kopfballchance von Jude Bellingham (58.) auf seinen Schlussmann Jan Oblak verlassen. Nach vorne setzten die Gäste vor allem in der Schlussphase Nadelstiche und verdienten sich damit das Remis.

Die "Königlichen" bleiben mit 50 Punkten Tabellenführer vor Atletico (49). Der FC Barcelona (45) mit Trainer Hansi Flick könnte durch einen Auswärtssieg am Sonntag beim FC Sevilla zum Spitzenduo aufschließen.