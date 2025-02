La Liga Barca nutzt Real-Patzer und verkürzt Rückstand Stand: 02.02.2025 16:13 Uhr

Ein Tor von Robert Lewandowski hat den FC Barcelona in der spanischen Primera Division wieder ein Stück näher an Tabellenführer Real Madrid herangebracht. Die "Königlichen" hatten bereits am Samstag einen unerwarteten Rückschlag im Titelkampf erlitten und bangen zudem vor den Champions-League-Krachern gegen Manchester City um Antonio Rüdiger.

Der Abwehrchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verletzte sich beim 0:1 (0:0) bei Espanyol Barcelona und humpelte bereits nach 15 Minuten vom Feld. Rüdiger hielt sich den rechten Oberschenkel, zudem bereitet ihm das linke Knie Probleme, ein längerer Ausfall würde Real schwer treffen. Am 11. und 19. Februar stehen die Playoff-Duelle mit dem englischen Meister aus Manchester an.

Atletico nur noch einen Punkt hinter Real

Rüdiger gehört zu den unumstrittenen Stammspielern in Madrid. In dieser Saison absolvierte er bislang 32 Pflichtspiele von Beginn an und war in der von vielen Verletzungen gebeutelten Abwehr eine der wenigen Konstanten.

Nach Rüdigers Auswechslung verpasste Real trotz klarer Überlegenheit beim Kellerkind aus Barcelona die Entscheidung und kassierte durch Carlos Romero (85.) den späten K.o.. Zuvor hatte Rodrygo (77.) nur den Pfosten getroffen. Damit schrumpft der Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid auf einen Punkt. Der Lokalrivale hatte mit einem 2:0 (1:0) über RCD Mallorca Druck aufgebaut.

Für Trainer Diego Simeone war es das 500. Match in La Liga, Samuel Lino (26.) und Antoine Griezmann (90.+3) schenkten ihm den Sieg zum Jubiläum.

Lewandowski trifft entscheidend, Sorgen um Gavi

Und auch Barcelona hat seine Chancen auf die Meisterschaft verbessern können. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick gewann gegen Abstiegskandidat Deportivo Alavés dank Robert Lewandowski glanzlos mit 1:0 (0:0). Als Tabellendritter haben die Katalanen nun nur noch vier Punkte Rückstand auf Real, drei sind es auf Atletico.

Die 42.900 Zuschauer im Olympiastadion erlebten nach einer Viertelstunde einen Schockmoment: Im Kopfballduell rasselten Barcas Mittelfeldtalent Gavi, das erst kürzlich seinen Vertrag bis 2030 verlängert hatte, und Alavés-Stürmer Tomas Conechny mit den Köpfen zusammen. Beide mussten ausgewechselt, Conechny sogar mit Halskrause vom Platz getragen werden.

Daraufhin tat sich Barcelona lange schwer: Lewandowski (61.) erzielte nach Vorlage von Barca-Juwel Lamine Yamal den einzigen Treffer des Tages. Am Donnerstag geht es für die Katalanen in der Copa del Rey weiter. Dort kommt es zum Viertelfinal-Aufeinandertreffen mit dem FC Valencia (21.30 Uhr).