La Liga in Spanien Rot für Bellingham - Real patzt in Osasuna Stand: 15.02.2025 19:35 Uhr

Real Madrid hat auch aufgrund einer Roten Karte für Jude Bellingham wegen einer offensichtlichen Schiedsrichter-Beleidigung im spanischen Titelkampf gepatzt - Atletico kann nun vorbeiziehen.

Real musste sich im Auswärtsspiel bei CA Osasuna mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Stadtrivale Atlético Madrid könnte mit einem Sieg am Samstagabend gegen Celta Vigo an Real vorbei auf Platz eins ziehen.

Kylian Mbappé hatte nach einer Viertelstunde das Führungstor für Real Madrid erzielt, ehe Bellingham offenbar die Nerven verlor. Der Engländer schien mit einer Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden und teilte dies dem Unparteiischen José Luis Munuera auch mit. Dieser zückte die Rote Karte und schickte den Mittelfeldstar in der 39. Minute vom Platz.

"Fuck you" oder "Fuck off"?

Trainer Carlo Ancelotti suchte den Grund für den Platzverweis in den Fremdsprachenkenntnissen des Schiedsrichters. "Ich glaube, der Schiedsrichter hat das Englisch nicht gut verstanden. Er hat 'fuck off' gesagt und nicht 'fuck you'. Das ist ein großer Unterschied", sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Ich denke, die Rote Karte wurde gezeigt, weil der Schiedsrichter nervös war."

"Fuck off" bedeutet im freundlichsten Fall in etwa "Hau ab".

Der Engländer selbst erklärte: "Es gab keine Absicht, ihn zu beleidigen, es gab keine Beleidigung. Ich denke, man kann sehen, dass es ein Missverständnis war." Er habe sich nicht einmal zum Schiedsrichter gewandt. "Es war ein Ausdruck zu mir selbst", sagte der 21-Jährige.

Vorgeschichte zwischen Real und den Schiedsrichtern

Zum Ärger von Real kam Osasuna durch einen Foulelfmeter noch zum Ausgleich durch Ante Budemir (58.). Der Video-Assistent hatte sich eingeschaltet, nachdem Eduardo Camavinga nach Abschluss eines Torschusses von Budimir dem späteren Ausgleichsschützen beim Klärungsversuch auf den Fuß getreten war. Real-Trainer Ancelotti schlug an der Seitenlinie beide Hände vors Gesicht.

Real hatte jüngst das Schiedsrichter-Wesen in Spanien massiv und öffentlich kritisiert. Die "Königlichen" hatten nach dem 0:1 bei Espanyol Barcelona einen vierseitigen Protestbrief an den spanischen Fußballverband geschrieben und diesen auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Die Leistung des Schiedsrichterteams inklusive des VAR sei "skandalös" gewesen. Sie sei "der Höhepunkt eines völlig diskreditierten Schiedsrichtersystems, dessen Entscheidungen gegen Real Madrid einen Punkt erreicht haben, an dem die Verfälschung und Manipulation des Wettbewerbs nicht mehr ignoriert werden kann" , echauffierte sich Real.

Die Liga wies das zurück. Die Klubführung habe "den Verstand verloren", sagte Liga-Präsident Javier Tebas laut Nachrichtenagentur AP als Reaktion. Tebas verriet zudem, dass die Liga rechtliche Schritte wegen des Briefes erwäge.