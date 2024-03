Frauen-Bundesliga Bayern München baut Vorsprung aus Stand: 16.03.2024 14:07 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihre Bundesliga-Tabellenführung vor dem Gipfeltreffen mit dem VfL Wolfsburg ausgebaut.

Die Meisterinnen bezwangen Aufsteiger RB Leipzig am 16. Spieltag souverän mit 5:0 (3:0) und vergrößerten ihren Vorsprung auf den VfL auf vier Punkte. Pernille Harder (2. Minute) und Nationalstürmerin Lea Schüller (4.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für einen Traumstart. Erneut Schüller (19.) und Harder (64.) legten nach, Linda Dallmann (90.+2) erzielte in der Nachspielzeit den Endstand. Dank des Spielverlaufs konnte der Titelverteidiger mit frühzeitigen Wechseln Kräfte sparen für das Topspiel beim DFB-Pokalsieger am kommenden Samstag. So gab Münchens Innenverteidigerin Magdalena Eriksson (59.) ihr Comeback nach einem Mittelfußbruch im vergangenen Dezember.

Herber Dämpfer für Wolfsburg

Die Frauen des VfL Wolfsburg hatten zum Auftakt des 16. Spieltags am Freitag einen herben Dämpfer kassiert. Das Team von Trainer Tommy Stroot unterlag bei der TSG Hoffenheim mit 1:2 (0:1), zudem verletzte sich Kapitänin Alexandra Popp. Paulina Krumbiegel (21.) und Michaela Specht (70.) trafen für die TSG. Jule Brand gelang für die Gäste kurz vor Schluss in Überzahl nur noch der Anschlusstreffer (88.). In Sachen Popp gab der VfL am Samstag Entwarnung: Popp habe "keine strukturelle Verletzung im Knie" erlitten. Sie könne "in einigen Tagen" wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen.