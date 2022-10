WM in Katar FIFA - WM fast ausverkauft, weitere Unterkünfte sollen kommen Stand: 17.10.2022 18:04 Uhr

Ein Großteil der WM-Tickets in Katar ist laut FIFA bereits verkauft. Zu den wenig verfügbaren Unterkünften sollen noch welche hinzukommen - auch auf Schiffen.

"Wir haben immer gesagt, dass Katar die beste WM der Geschichte ausrichten wird" , sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei dem Medientermin in Doha per Videobotschaft. "Wenn man sich im Land umschaut: Die Top-Stadien, die Trainingsplätze, die Metro, die weitere Infratruktur - alles ist bereit."

Das WM-Organisationskomitee verwies bei der Pressekonferenz angesichts der zahlreich erwarteten Fans auf den vergrößerten Flughafen Hamad International, der alte Flughafen Doha International wurde zudem im September für die WM temporär wiedereröffnet. Der alte Flughafen sei vor allem für Privatjets und regionale Flüge gedacht. Ein Teil der Infrastruktur sind Unterkünfte, und die sind in Katar teuer und schwer zu bekommen.

30.000 weitere Übernachtungsmöglichkeiten - auch auf Schiffen

Etwa zwei Millionen Übernachtungen seien in Katar verkauft worden, die Nachfrage sei hoch. 30.000 weitere Zimmer seien nun über die offizielle Vermittlungsagentur verfügbar, was im Turnierverlauf rund einer weiteren Million Übernachtungen entsprechen würde.

Zuletzt wurde bekannt, dass ein drittes Kreuzfahrtschiff mit mehr als 1.000 Übernachtungsmöglichkeiten im Hafen von Doha vor Anker gehen soll. Eine Übernachtung auf einem der ersten beiden Schiffe ist nur im günstigsten Fall für 180 US-Dollar zu haben, die meisten Kabinen sind deutlich teurer. Auf dem dritten Schiff soll eine Nacht mindestens 470 US-Dollar kosten, berichtet die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press. Alle drei Schiffe haben laut Vermittlungsagentur eine Lizenz zum Ausschank von Alkohol.

Der vom DFB organisierte Fan-Club der Nationalmannschaft verzichtet auf Übernachtungen in Katar und wird 300 Fans der deutschen Nationalmannschaft zu ihren Spielen nach Katar einfliegen. Übernachten werden die Fans in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wer die gesamte Vorrunde miterleben möchte, muss für alle Flüge und Übernachtungen im günstigsten Fall im Dreierzimmer 2.609 Euro bezahlen, Eintrittskarten kommen dazu.

Tickets teurer als in Russland - und trotzdem fast ausverkauft

Tickets für die WM sind nach Angaben der FIFA stark nachgefragt. Von den insgesamt 3,1 Millionen Eintrittskarten seien nur noch 210.000 verfügbar. Die Preise sind im Vergleich zur WM in Russland in fast allen Kategorien angehoben worden.

Preise WM 2022 (2018) in Euro Runde Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4* Eröffnungsspiel 545 (463) 387 (328) 266 (185) 48 (47) Gruppenspiele 194 (176) 145 (138) 61 (88) 10 (19) Achtelfinale 242 (206) 182 (155) 85 (97) 17 (33) Viertelfinale 375 (307) 254 (215) 182 (147) 73 (56) Halbfinale 842 (631) 581 (404) 315 (240) 121 (66) Spiel um Platz 3 375 (307) 266 (215) 182 (147) 73 (56) Endspiel 1.416 (925) 883 (598) 533 (383) 182 (103)

*Kategorie 4 kann ausschließlich von Einwohnerinnen und Einwohnern Katars in Anspruch genommen werden.

Katar und FIFA seit der Vergabe in der Kritik

Katar und die FIFA stehen seit der WM-Vergabe 2010 in der Kritik. Die Vergabe kam mutmaßlich unter Korruption zustande, Homosexuelle werden in dem Land kriminalisiert und diskriminiert. Infantino bekräftigte in seiner Videobotschaft erneut, dass "jeder Mensch willkommen" sei.

Dokumentiert sind zudem zahlreiche Fälle der Ausbeutung von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern. Dabei geht es um unrechtmäßig erhobene Gebühren bei der Vermittlung, die Anwendung des offiziell abgeschafften Kafala-Systems, nicht gezahlte Löhne, Verletzung und Tod. Mehrere Menschenrechtsorganisationen und Verbände fordern einen Entschädigungsfonds von der FIFA.