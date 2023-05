Real Madrid bei Manchester City Antonio Rüdiger - die Renaissance des deutschen Manndeckers Stand: 16.05.2023 17:02 Uhr

Titelverteidiger Real Madrid will bei Manchester City wieder das Ticket fürs Champions-League-Finale lösen. Antonio Rüdiger soll wie im Hinspiel Torjäger Erling Haaland abmelden.

Es ist inzwischen schon Jahrzehnte her, dass Deutschland fast am Fließband erstklassige Verteidiger ausbildete. Die vielleicht beste Lehranstalt stand einst in Mannheim, denn aus der Waldhof-Schule gingen Gestalten hevor, vor denen sich die weltbesten Stürmer fürchteten.

Die hier ausgebildeten Brüder Bernd oder Karlheinz Förster, Jürgen Kohler oder Christian Wörns, auch Dieter Schlindwein oder Roland Dickgießer hatten vor allem eines im Sinn: als klassische Manndecker ihren Gegenspieler ausschalten. "In meinen ersten Jahren als Profi setzte mich der Trainer auf einen gegnerischen Stürmer fest und den habe ich dann 90 Minuten lang über den gesamten Platz verfolgt" , erzählte Wörns einmal. Nach dem damals allgemeingültigen Motto: Und wenn er pinkeln geht, "dann gehst du mit auf die Toilette!"

Mit Erling Haaland auch körperlich auf Augenhöhe

Es war der Leitspruch, den vor dem globalen Siegeszug der Viererkette auch jeder Jugendkicker auf deutschen Sportplätzen zu hören bekam, der als Verteidiger aufgestellt wurde. Glücklicherweise haben sich der Fußball und die Trainer weiterentwickelt, doch mitunter kommen auch auf allerhöchstem Niveau noch Spiele zu Aufführung, die die hierzulande vermittelten Tugenden von früher reanimieren: Wie Antonio Rüdiger im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City (1:1) den Torjäger Erling Haaland bekämpfte, das erinnerte an die Kohlers, Försters und Wörns von früher.

Wie eine Klette klebte der 30-jährige Berliner am acht Jahre jüngeren Norweger. Rüdiger war keine Sekunde unachtsam - und sich naturgemäß für keinen Zweikampf zu schade, wobei ihm seine körperliche Konstitution (1,90 Meter/85 Kilo) zugute kam, um das Duell gegen den ansonsten beim designierten englischen Meister nicht zu stoppenden Giganten (1,94 Meter/88 Kilo) auf Augenhöhe zu bestreiten.

Beim VfB Stuttgart mitunter ein Heißsporn

Der 57-fache Nationalspieler, der unter Bundestrainer Hansi Flick mit Blickrichtung auf die Heim-EM 2024 als gesetzt gilt, geht in solchen Aufgaben nahezu auf. Er kann sich in diesen Auftrag verbeißen und seine Stärken ausspielen, die irgendwie auch seinem Naturell entsprechen. "Ich wurde schon als Kind von meinen Eltern 'Warrior' genannt. Wenn es eine Wand gibt, laufe ich zehnmal dagegen, aber am Ende komme ich durch. Ich bin ein Kämpfer", beschrieb sich Rüdiger erst kürzlich. Damit meinte er auch die Kritik oder gar Anfeindungen gegen seine Person wegen seiner Hautfarbe. Rassistische Vorfälle kennt er aus eigener Erfahrung aus England und Italien.

Rüdiger ist im Laufe seiner durchaus bewegten Karriere gereift: Beim VfB Stuttgart fiel er anfangs oft als Heißsporn auf, sammelte unnötigerweise Gelbe und auch Rote Karten ein, weil er sich mitunter mit jedem auf dem Platz anlegen wollte. Inzwischen fokussiert er sich darauf, seinen Gegenspieler zu bearbeiten. Mitunter auch verbal.

"Ich liebe und brauche auch die Psychospielchen und den Trashtalk mit meinen Gegenspielern, das macht mir einfach Spaß" , sagte er kürzlich. Auf jeden Fall hat er einen Weg gefunden, um mit der Naturerscheinung Haaland den aktuell weltbesten Stürmer zu stoppen, der allein in der Premier League bei 36 Saisontoren steht. Entsprechend viel Beifall bekam der Deutsche in den spanischen Medien in der vergangenen Woche.

Dickes Lob von Carlo Ancelotti

"Rüdiger frisst Haaland" , schrieb das spanische Blatt "AS". Die Zeitung "Marca" höhnte: "Haaland war im Bernabeu nicht anwesend " - Note drei von zehn. Haalands 21 Ballkontakte und 13 Pässe wurden sogar von City-Torwart Ederson übertroffen. Rüdigers Gala (Marca-Note 10) war die Grundlage dafür, bis zum Weltklasseschuss zum 1:1 von Kevin De Bruyne auf einen 1:0-Sieg zu hoffen. "Er hatte ein fantastisches Spiel, das muss man hervorheben ", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti.

Madrid sei "sehr gut darin" gewesen, die gefährlichen Pässe auf Haaland zu unterbinden, meinte der Gelobte: "Und wir waren stark im Eins-gegen-eins gegen ihn." Rüdiger hatte natürlich gemerkt, dass ihm insbesondere sein Landsmann Toni Kroos enorm half, weil der Mittelfeldspieler die Versorgungswege für den blonden Stoßstürmer abschnitt.

Es gilt als ausgemacht, dass Reals Nummer 22 nun im Rückspiel (Mittwoch 21 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) noch mal denselben Job erledigen muss, will sich der Rekordgewinner der Königsklasse erneut für das Finale am 10. Juni in Istanbul qualifizieren. "Am Ende des Tages" , sagte Rüdiger bereits, "haben wir die Spieler, die Erfahrung und die Cojones, um da hinzugehen und zu gewinnen."

Stützt auch mal seinen Torwart Thibaut Courtois: Real-Verteidiger Antonio Rüdiger

Vermutlich ist David Alaba sein Nebenmann

Oft genug hat der vergangenen Sommer vom FC Chelsea gekommene Rüdiger bei Real in dieser für ihn wechselhaften Spielzeit auf der Bank gesessen, aber jetzt ist er gesetzt. Für den zweiten Innenverteidigerposten muss sich Ancelotti zwischen David Alaba und Éder Militão entscheiden.