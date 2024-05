Sieg für das Schlusslicht Zähe Osnabrücker drehen Spiel gegen Hertha Stand: 19.05.2024 17:27 Uhr

Der Absteiger VfL Osnabrück verabschiedet sich mit einem Sieg aus der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen drehten ihr Spiel gegen Hertha BSC.

Am Sonntag (19.05.2024) setzte sich Osnabrück zu Hause an der Bremer Brücke mit 2:1 (1:1) durch. Palko Dardai (5.) sorgte mit seinem Tor für den perfekten Berliner Start. Zunächst war die Hertha tonangebend, aber Osnabrück kämpfte sich zunehmend in die Partie. Niklas Wiemann (44.) glich aus und Einwechselspieler Kwasi Wriedt (76.) erzielte den Siegtreffer.

Fabian Reese stresst Osnabrücks Defensive

Die Hertha begann stürmisch, Osnabrück wurde in die eigene Hälfte gedrückt. Wie schon so häufig in dieser Saison wirbelte Berlins Fabian Reese über die linke Außenbahn, war ein Aktivposten. Über ihn lief auch der Angriff, der die frühe Führung brachte. Reese durfte gegen die ungeordnete VfL-Abwehrabteilung von der linken Seite in den Strafraum flanken, Haris Tabakovic legte per Kopf ab für Dardai - der mit seinem Schuss Osnabrücks Torwart Philipp Kühn keine Chance ließ.

Anschließend blieb die Hertha am Drücker. Reese prüfte Kühn mit einem feinen Schlenzer, den der Schlussmann gerade so mit den Fingerspitzen entschärfen konnte (10.). Eine Reese-Flanke konnte nur kurz darauf Marc-Oliver Kempf per Kopf nicht nutzen, er traf nur das Außennetz (11.). Und Marten Winkler scheiterte nach einem schönen Doppelpass mit Dardai am Pfosten (12.).

VfL kämpft sich gegen nachlassende Hertha ins Spiel

Danach stabilisierten sich die Osnabrücker aber und stellten die Herthaner nun besser in den Zweikämpfen. Und beinahe hätte der VfL sogar bei der ersten guten Offensivszene direkt jubeln dürfen: Ein Kopfball von Innenverteidiger Maxwell Gyamfi nach Flanke von Florian Kleinhansl zog haarscharf am Tor vorbei (21.). Später traf Lex-Tyger Lobinger nur den Außenpfosten (30.). Er war von Bashkim Ajdini bedient worden.

Noch vor der Pause belohnte sich Osnabrück aber tatsächlich für die eigenen Bemühungen. Und zwar durch einen Standard: Kleinhansl schlug einen Eckball an den Fünfmeterraum, wo sich Wiemann gegen Kempf durchsetzte und per Kopf den verdienten Ausgleich erzielte.

Wriedt trifft in seinem letzten Osnabrück-Spiel

Die Berliner hofften im zweiten Durchgang erstmal auf einen weiteren Impuls von Wirbelwind Reese. Er war der einzige, der wirklich offensiv für Tempo sorgte. Reese fand mit einer seiner zahlreichen Hereingaben Winkler, der aber aus ein paar Metern vorbeiköpfte (48.). Herthas Tabakovic (22 Treffer), der sich die Torjägerkanone mit Düsseldorfs Christos Tzolis teilen muss, hing dagegen in der Luft.

Hertha BSC hatte längere Ballbesitzphasen, kam aber nicht mehr so richtig mit Wucht nach vorne. Und Osnabrück gelang es tatsächlich, das Spiel noch zu drehen. Dafür sorgten maßgeblich zwei Joker: Charalambos Makridis setzte Wriedt in Szene. In seinem letzten Spiel für Osnabrück behauptete sich die Leihgabe von Holstein Kiel im Strafraum gegen Kempf und drehte mit seinem Tor das Spiel. Berlin warf nochmal alles nach vorne, der Ausgleich blieb aber aus.

Kühn mit stehenden Ovationen verabschiedet

In der Schlussphase gab es außerdem noch eine emotionale Szene: Torhüter Kühn, der den VfL nach sechs Jahren verlassen wird, wurde mit stehenden Ovationen gefeiert, als er durch Eigengewächs und Zweitliga-Debütant Luca Böggemann (85.) ersetzt wurde.