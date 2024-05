Schützenfest zum Abschluss FCK gewinnt Pokal-Generalprobe gegen Braunschweig Stand: 19.05.2024 18:14 Uhr

Im Duell zweier knapp geretteter Teams stimmte sich der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg gegen Eintracht Braunschweig auf das Finale im DFB-Pokal ein. Auf dem heimischen Betzenberg fertigte der FCK am Sonntag (19.05.2024) zum Abschluss der Saison 2023/24 Braunschweig mit 5:0 (1:0) ab.

Marlon Ritter (36./48./69.) mit einem Dreierpack, Daniel Hanslik (54.) und Aaron Opoku (77.) trafen für das Team von Trainer Friedhelm Funkel, der den FCK im Februar als "Feuerwehrmann" im Abstiegskampf übernommen und am vorletzten Spieltag zum Klassenerhalt geführt hatte.

Funkel wurde von den FCK-Fans nach der Partie gefeiert. "Das war natürlich ein überragendes Gefühl. Schöner kann es nicht sein" , erklärte der scheidende Trainer im Sportschau-Gespräch.

Der FCK musste bei zwei großen Braunschweiger Möglichkeiten zunächst durchatmen. "Da hätten wir eigentlich in Führung gehen müssen" , meinte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning am Sportschau-Mikrofon. In einer ausgeglichenen Phase erzielte Ritter dann aus kurzer Distanz aber die Führung.

Traumtore und Rote Karte für den FCK

Nach der Pause erhöhten der Offensivspieler mit einem Traumtor in den Winkel und Hanslik nach einem Konter innerhalb weniger Minuten auf 3:0. "Da hat sich Lautern in einen Rausch gespielt, und für uns wurde es dadurch nicht gerade einfacher" , so Scherning. Kaiserslauterns Almamy Toure sah nach einer Tätlichkeit die rote Karte (57.). Doch die "Roten Teufel" bremste das nicht.

Ritter auf Vorlage von Kenny Redondo nach einem Konter und der kurz zuvor eingewechselte Opoku mit einem Zauberfreistoß in den Winkel besorgten die Treffer zum 5:0-Endstand.

Großes Finale gegen Leverkusen

Während Braunschweig schon seine Planungen für die Ende Juli startende Zweitliga-Saison starten kann, wartet auf Kaiserslautern noch das große Highlight. Am kommenden Samstag (25.05.2024, live in der ARD und im Livecenter von sportschau.de) stehen die Pfälzer in Berlin im Finale um den DFB-Pokal gegen den deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen.