Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale Ein Sieg zur Versöhnung mit der Geschichte

Lange wusste die Bundesliga mit der Europa League wenig anzufangen. Nun könnte Deutschland binnen drei Jahren den zweiten Sieger stellen.

Als Xabi Alonso kürzlich im Presseraum der Frankfurter Arena saß, schaute der Trainer von Bayer Leverkusen wie so oft in den vergangenen Wochen ziemlich zufrieden aus.

Zwischen den umkämpften Europa-League-Halbfinals gegen AS Rom (2:0, 2:2) hatte die Werkself zwischendurch noch dem Bundesliga-Sechsten Eintracht Frankfurt eine Lehrstunde (5:1) erteilt, aber jegliches Triumphgeheul verkniff sich der Grandseigneur natürlich.

Eintracht Frankfurt ist gewissermaßen Vorbild

Alonso erinnerte an jenem Sonntag (05.05.2024) lieber daran, was mit solchen "erwachsenen Leistungen" in drei Wettbewerben zu erreichen sei. "Unser Niveau, unsere Konstanz über diese Saison sind super."

Die Eintracht benannte er in einem Nebensatz sogar als Vorbild für die Europa League: "Frankfurt, sie wissen, wie so ein Finale zu spielen ist." Die Eintracht gewann bekanntlich als erster Bundesligist überhaupt in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers vor fast genau zwei Jahren jenen Wettbewerb.

Wie sich Stadt, Verein und Fans für internationale Aufgaben generell elektrisieren ließen, galt innerhalb der Liga als beispielhaft.

Feierstunde: Eintracht Frankfurt bejubelt den Europa-League-Triumph 2022

25 Jahre lagen zwischen den deutschen Siegen

Nun kann die Werkself im diesjährigen Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch 21 Uhr) in Dublin gleich den nächsten Triumph landen, der aus deutscher Sicht eine Versöhnung mit einem lange verschmähten Wettbewerb bedeuten würde.

Der bis Herbst 2022 für die zweite Mannschaft bei Real Madrid zuständige Alonso verfolgte 2021/2022 natürlich den in Sevilla gekrönten Siegeszug der Eintracht, die in der K.o.-Runde mit Betis Sevilla und dem FC Barcelona zwei spanische Teams eliminierte.

Die Hessen durchbrachen eine lange Serie deutscher Erfolglosigkeit abseits der Königsklasse. Davor hatte sich zuletzt der FC Schalke 04 1997 in die Siegerliste des Vorgängerwettbewerbs UEFA-Cup eingetragen.

Geburtsstunde für die Europa League war 2009

Die Europa League entstand 2009. Damals beschloss die Europäische Fußball-Union (UEFA), den Europapokal der Pokalsieger abzuschaffen und den UEFA-Cup in eben jenes Format zu überführen.

Der SV Werder schaffte es 2009 noch ins letzte UEFA-Cup-Finale, unterlag aber etwas unglücklich gegen Schachtjor Donezk (1:2 nach Verlängerung). Der junge Bremer Mesut Özil war in der türkischen Hauptstadt Istanbul dem Druck nicht gewachsen, den gesperrten Spielmacher Diego vertreten zu müssen.

Lange Gesichter bei Werder Bremen nach dem UEFA-Cup-Finale 2009

Für die Feuertaufe der Europa League richtete Hamburg gleich das erste Endspiel 2010 aus. Klar, dass der HSV - 2009 im Nordderby gegen Werder im Halbfinale tragisch an einer Papierkugel gescheitert - unbedingt dabei sein sollte. Lange schienen die damals regelmäßig international spielenden Rothosen auf einem guten Weg.

Der HSV scheiterte 2010 am Einzug ins Endspiel im Wohnzimmer

Doch überraschend blieb das Team um Stars wie Mladen Petric im Halbfinale am FC Fulham (0:0, 1:2) hängen. Im Finale im vollbesetzten Volkspark siegte übrigens Atletico Madrid und leitete eine spanische Erfolgsserie sondergleichen ein. Neun der bisherigen 14 Europa-League-Auflagen gewannen spanische Teams.

Der FC Sevilla (2023, 2020, 2016, 2015, 2014) ist hier mit fünf Siegen der Rekordgewinner, gefolgt von Atletico Madrid (2018, 2012 und 2010). Deutsche Teams scheiterten mit schöner Regelmäßigkeit bis vor wenigen Jahren immer dann, wenn es in der K.-o.-Runde richtig ernst wurde.

Eigentlich wenig verständlich, sind doch die in der Europa League gesammelten Punkte genauso wichtig für die UEFA-Fünfjahreswertung wie in der Champions League. Deutschland hat über dieses Ranking den fünften Startplatz in der Königsklasse bekommen.

Europa-League-Sieger seit 2010 Saison Sieger Finalist Ergebnis 2009/2010 Atletico Madrid FC Fulham 2:1 n.V. 2010/2011 FC Porto Sporting Braga 1:0 2011/2012 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3:0 2012/2013 FC Chelsea Benfica Lissabon 2:1 2013/2014 FC Sevilla Benfica Lissabon 4:2 i.E. 2014/2015 FC Sevilla Dnipro Dnipropetrowsk 3:2 2015/2016 FC Sevilla FC Liverpool 3:1 2016/2017 Manchester United Ajax Amsterdam 2:1 2017/2018 Atletico Madrid Olympique Marseille 3:0 2018/2019 FC Chelsea FC Arsenal 4:1 2019/2020 FC Sevilla Inter Mailand 3:2 2020/2021 FC Villarreal Manchester United 11:10 i.E. 2021/2022 Eintracht Frankfurt Glasgow Rangers 5:4 i. E. 2022/2023 FC Sevilla AS Rom 4:1 i.E.

Bayer blamierte sich 2019 gegen FK Krasnodar

Auch Leverkusen konnte sich in den entscheidenden Momenten der Europa League früher nicht richtig straffen. Bei sieben Teilnahmen bis 2022 - ein verdientes Aus im Achtelfinale gegen den heutigen Endspielgegner Bergamo (!) - kam Bayer nur einmal ins Viertelfinale. In der Corona-Saison 2021 unterlag Leverkusen bei der nach Nordrhein-Westfalen vergebenen Endrunde vor leeren Rängen in Düsseldorf gegen Inter Mailand (1:2).

Zuvor hatte sich der Bundesligist mitunter in der Zwischenrunde sogar gegen Gegner wie FK Krasnodar blamiert (2018/2019). Danach fühlte sich sogar Christian Seifert als Chef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) bemüßigt, das schlechte Abschneiden der Bundesligisten im Frühjahr 2019 spitzzüngig zu kritisieren: "Die Ergebnisse in Champions und Europa League sind unbefriedigend. Mittelmäßigkeit darf nicht die neue Höchstleistung sein."

Eintracht Frankfurt kam 2019 zuerst bis ins Halbfinale

Danach stieß immerhin Eintracht Frankfurt als erster deutscher Klub 2019 noch bis ins Europa-League-Halbfinale vor, erst der spätere Sieger FC Chelsea setzte im Elfmeterschießen an der Stamford Bridge das Stoppschild.

In der vergangenen Saison erreichte auch Bayer Leverkusen die Runde der letzten Vier. Bereits unter Alonsos Anleitung bissen sich die Rheinländer aber an den Römern die Zähne aus, auf dem Weg ins diesjährige Finale war derselbe Gegner kein Hindernis mehr.