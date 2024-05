Europapokal-Endspiele 2026 und 2027 DFB bewirbt sich mit Frankfurt, Leipzig und Stuttgart Stand: 17.05.2024 12:13 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bewirbt sich mit drei Stadien um die Austragung von Endspielen in drei Europapokal-Wettbewerben in den Jahren 2026 und 2027. Wie der DFB am Freitag (17.05.2024) mitteilte, hat der Verband fristgerecht die Bewerbungsunterlagen bei der UEFA in Nyon eingereicht. Die Entscheidung der UEFA ist für den 22. Mai angekündigt.

Demnach bewirbt sich der DFB mit Stadion in Frankfurt um die Ausrichtung der Finalspiele in der Europa League in den Jahren 2026 und 2027. Leipzig geht als Bewerber für die Endspiele in der UEFA Europa Conference League in den Jahren 2026 und 2027 ins Rennen. Das Finale der Champions League der Frauen könnte 2026 oder 2027 in Stuttgart stattfinden.

Europapokal-Finale in Deutschland? UEFA-Entscheidung am 22. Mai

Die Entscheidung über die Vergabe der Endspiele in den drei Wettbewerben soll bei der Sitzung der UEFA-Exekutive am kommenden Mittwoch, den 22. Mai 2024, verkündet werden.