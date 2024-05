Duell gegen Bergamo Alonso setzt im Europa-League-Finale auf Torhüter Matej Kovar Stand: 21.05.2024 21:08 Uhr

Xabi Alonso bleibt seiner Linie treu und setzt zwischen den Pfosten auch im Europa-League-Finale auf Matej Kovar. Wie im schon gesamten Wettbewerb wird Stammtorhüter Lukas Hradecky auch gegen Atalanta Bergamo auf der Bank sitzen.

Mit dem Triple und einer Saison ohne Niederlage in allen Wettbewerben würde sich Bayer Leverkusen vermutlich sehr tief ins kollektive Fußball-Gedächtnis eingraben. Daher ist nach der gewonnenen Meisterschaft längst nicht alles Zugabe, was jetzt noch kommt, sondern das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo in Dublin am Mittwoch und das DFB-Pokal-Finale in Berlin am Samstag gegen Zweitligist Kaiserslautern sind die letzten Zutaten zu einer perfekten Saison.

Alonso bestätigt, dass Wirtz fit für die Startelf ist

Bei derart großen Zielen ist es nur von Vorteil, wenn die "Unterschied-Spieler" fit sind. Entsprechend froh ist Simon Rolfes, dass Florian Wirtz "topfit" sein wird. So ist jedenfalls die Einschätzung es Bayer-Sportchefs, der am Dienstag durchblicken ließ, dass der von der DFL frisch gekürte "Spieler der Saison" gegen Bergamo wohl in der Startelf stehen wird.

Finals sind zum Gewinnen da.

Granit Xhaka, Mittelfeld-Regisseur bei Bayer

Da wollte sich Trainer Xabi Alonso bei der Pressekonferenz am Abend allerdings nicht in die Karten schauen lassen. "Er kann von Anfang an spielen. Wir werden es morgen sehen", sagte der Spanier am Dienstagabend. Beim letzten Bundesliga-Auftritt gegen den FC Augsburg (2:1) am vergangenen Wochenende wurde der 21-Jährige lange geschont und durfte sich letztlich nur eine halbe Stunde für Bergamo warmspielen.

Kovar bleibt in der Europa League erste Wahl vor Hradecky

In der Torhüterfrage blieb der Spanier indes keine Antwort schuldig. Da setzt er auch im Finale der Europa League auf Matej Kovar. Der Tscheche erhält wie schon in der gesamten Europacup-Saison den Vorzug vor Stammkeeper Lukas Hradecky. Alonso ließ dagegen offen, wen er am Samstag im Endspiel des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern aufstellen wird.

Kovar absolvierte bis auf das letzte Gruppenspiel gegen Molde FK (5:1) alle Partien in der Europa League, zudem kam der 24-Jährige im Pokal zum Einsatz. Kapitän Hradecky, der nach eigenen Angaben keinen Anspruch auf einen Finaleinsatz stellen wollte, stand dafür in 33 von 34 Bundesliga-Spielen auf dem Feld.

Schick sieht Bayer als die "formstärkste Mannschaft Europas"

Sollte es mit der perfekten Saison tatsächlich klappen, müssen sich die Leverkusener keine Sorgen über neue Ziel machen. Denn so glanzvoll diese Spielzeit dann auch war, so klar ist auch, dass ein Europa-League-Titel längst nicht so hell strahlt wie einer in der Champions League. Dort sind die Leverkusener 2002 einmal im Finale gescheitert (1:2 gegen Real Madrid), können also in Sachen Erfolg noch nachlegen.

Das deutete auch Bayer-Stürmer Patrik Schick bei der Frage an, ob Leverkusen derzeit das beste Team der Welt sei: "Das ist schwer zu sagen, wenn man nicht in der Champions League spielt. Also lasst uns bis nächstes Jahr warten. Aber ich würde sagen, dass wir die formstärkste Mannschaft Europas sind."