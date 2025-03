Champions-League-Achtelfinale Leverkusen startet mit Schick gegen die Bayern Stand: 11.03.2025 20:15 Uhr

Mit Stürmer Patrick Schick in der Startelf will Leverkusens Trainer Xabi Alonso das Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern noch drehen. Im Rückspiel am Dienstagabend (21 Uhr) muss die Werkself ein 0:3 aus dem Hinspiel aufholen.

Anders als in den jüngsten drei Duellen mit den Münchnern beginnt Leverkusen also mit einem echten Stürmer. Die Offensivspieler Victor Boniface, Emiliano Buendia, Amine Adli und Nathan Tella sitzen allerdings allesamt auf der Bank. Im Kreativzentrum muss Bayern auf seinen am Sprunggelenk verletzten Ausnahmespieler Florian Wirtz verzichten.

Im Tor beginnt zudem Kapitän Lukas Hradecky für Matej Kovar, der im Hinspiel in der Vorwoche gepatzt hatte. Alonso wechselt in dieser Saison regelmäßig auf der Torwartposition, in der Liga gegen Bremen (0:2) spielte zuletzt Hradecky.

Urbig im Tor, Goretzka und Kimmich auf der Sechs

Vincent Kompany schickt nach der Bundesliga-Niederlage (2:3) gegen den VfL Bochum wieder seine beste Elf aufs Feld, neun Wechsel nimmt der Bayern-Trainer im Vergleich zum Wochenende vor. Im Tor steht erneut der Ex-Kölner Jonas Urbig für den verletzten Manuel Neuer.

Joshua Kimmich führt den deutschen Rekordmeister als Kapitän aufs Feld, neben ihm darf wieder Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld ran. In der Offensive sollen Harry Kane und Jamal Musiala wieder für Akzente sorgen.