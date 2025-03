33. Nachdem Schick links im Strafraum eine Ecke herausholt, muss Urbig erstmals eingreifen. Der Ex-Kölner faustet den folgenden Standard aus dem Fünfmeterraum.

31. Mario Hermoso Leverkusen Gelbe Karte für Mario Hermoso (Bayer Leverkusen)

Hermoso zupft Kane rechts defensiv nach einem schnellen Einwurf zu Boden. Gelb.

29. ...der zweite ruhende Ball wird erst im dritten Anlauf spannend. Kimmichs Ecke wird geklärt, auch seine anschließende Hereingabe aus dem rechten Halbfeld bekommen die Leverkusener zunächst bereinigt. Von halbrechts köpft dann Upamecano den Ball noch mal vorne rein. Neun Meter vor dem Tor nimmt Coman diesen an, dreht sich um sich selbst und verfehlt das kurze Eck nur knapp.

27. Weiterhin sind die Süddeutschen das aktivere Team. Erst findet Olise von rechts mit einer weiten Flanke keinen Abnehmer. Wenig später marschiert Davies über halblinks in die Box, holt dort gegen Frimpong immerhin eine Ecke heraus. Diese mündet in einer weitere von der anderen Seite...

25. Von den Hausherren müssen langsam wieder mehr offensive Impulse kommen. Aktuell läuft rund um den bayerischen Sechzehnmeterraum nicht allzu viel zusammen.

22. Da war mehr drin für die Bayern. Tah vertändelt die Kugel in der Vorwärtsbewegung, dann rast Musiala über halblinks nach vorne. Weil Tah von hinten aber noch stören und Musiala den Moment des Abspiels nach rechts zu Kane verpasst, ist die Chance schnell vertan. Der Engländer stand vollkommen blank.

20. Die Kompany-Elf ist die bessere Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Zwar mischen die Gastgeber ebenfalls mit, die gefährlichen Schüsse verzeichnen aber die Gäste.

17. Jetzt darf sich Olise versuchen. Vom rechten Sechzehnereck läuft er in Arjen-Robben-Manier mit einem kurzen Haken nach innen. Sein Schlenzer segelt rund zwei Meter am langen Eck vorbei ins Aus.

15. Der nächste gefährliche Abschluss des FCB! Wieder ist es Kane, der nach einem hohen Ballgewinn durch die Mitte nach vorne rennt und aus 20 Metern wuchtig abzieht. Hrádecký entschärft den eher unplatzierten Distanzhammer gut.

12. Auch die Werkself nähert sich an. Arthur nimmt einen Pass aus dem Halbraum auf dem rechten Flügel an. Flach gibt er in den rechten Sechzehnmeterraumkorridor zu Palacios, dessen Direktabnahme weit rechts daneben fliegt.

11. ...den fälligen Freistoß von halbrechts aus 23 Metern zieht Grimaldo direkt in Richtung Tor - aber nur in Richtung. Der Ball saust ein gutes Stück drüber.

10. Kingsley Coman Bayern Gelbe Karte für Kingsley Coman (Bayern München)

Und die nächste Karte. Eine Flanke von rechten Abwehrseite rutscht bis zur linken durch. Nicht allzu weit vom Sechzehnereckt reißt Coman seinen Gegner zu Boden. Freistoß und Gelb sind die Folgen...

8. Konrad Laimer Bayern Gelbe Karte für Konrad Laimer (Bayern München)

Auf der anderen Seite unterbindet Laimer nach einer eigenen Ecke einen gegnerischen Konter gegen Frimpong taktisch. Dafür wird er früh verwarnt.

5. Die erste Riesenchance - und fast das 0:1! Über die rechte Außenbahn tankt sich Musiala durchsetzungsstark entlang der Grundlinie in den Strafraum. Seine flache Hereingabe an den zweiten Pfosten drückt Kane aus der Bedrängnis heraus in Richtung Tor. Hrádecký eilt ins bedrohte Eck und wischt den Ball soeben mit einer Hand vor der Linie raus.

4. Leverkusen beginnt in den ersten Minuten druckvoll. Der Plan ist klar: Der erste Treffer soll möglichst schnell erzwungen werden.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Für die Roten geht es heute nur noch darum, das Hinspielergebnis im Rückspiel nicht mehr zu gefährden. Dafür sollten sie jedoch einen besseren Auswärtsauftritt als Mitte Februar hinlegen, als es in Leverkusen zu einem äußerst schmeichelhaften Remis reichte (0:0). Erklärtes Ziel ist das Erreichen des Viertelfinals, in welchem es dann gegen den Sieger der Paarung zwischen Inter Mailand und Feyenoord Rotterdam ginge.

Die Münchner wiederum rotierten für die Partie in der Liga gegen den VfL Bochum ebenfalls ordentlich durch – und wurden dafür ebenfalls bestraft. Trotz 2:0-Führung setzte es gegen den Abstiegskandidaten aus dem Ruhrgebiet eine überraschende Niederlage (2:3). Begünstigt wurde dies auch durch den Platzverweis für Sommerneuzugang Joao Palhinha. Dennoch dürften sie nicht ganz unzufrieden mit dem Spieltag sein, immerhin hat sich im Klassement und im Kampf um die Meisterschaft nichts getan.

Am Wochenende testete Coach Xabi Alonso in der Bundesliga den zweiten Anzug, musste aber feststellen, dass dieser nicht immer zu sitzen scheint. Bei der Heimschlappe gegen den SV Werder Bremen (0:2) tankten die Farbenstädter nicht nur kein Selbstvertrauen, sie verpassten es auch, Punkte in der Tabelle auf die Bayern gutzumachen. Stattdessen liegt der amtierende Deutsche Meister weiterhin acht Punkte hinter dem Rekordtitelträger. Hinzu kommt der Ausfall von Starkicker Florian Wirtz, der sich gegen den SVW am Sprunggelenk verletzte und wochenlang fehlen wird.

Das hatten sich die Rheinländer im Hinspiel in München sicher ganz anders vorgestellt. Ein früher Gegentreffer durch Harry Kane, zudem ein Tor von Jamal Musiala sowie ein weiteres von Kane – und obendrauf eine Rote Karte gegen Nordi Mukiele: Es war eine bittere Pleite, die sie in Süddeutschland einstecken mussten (0:3). Die Ausgangslage ist damit denkbar schlecht, schließlich brauchen sie einen Vorsprung mit mindestens drei Treffern Unterschied, um zumindest in die Verlängerung zu erreichen.

Auf der anderen Seite ersetzt Urbig erneut Stammkeeper Neuer, vor ihm formiert sich eine Viererkette bestehend aus Davies, Kim, Upamecano und Laimer. Kimmich und Goretzka bilden die Doppelsechs, vor ihnen sollen Coman, Musiala und Olise Sturmstar Kane füttern.

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen beider Teams. B04 beginnt mit Hrádecký im Tor, davor verteidigen Hincapié, Hermoso, Tah und Arthur. Im Mittelfeld agieren Frimpong, Palacios, Xhaka und Grimaldo. García und Schick sollen vorne für Gefahr sorgen.