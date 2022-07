2. Bundesliga Aufholjagd des KSC gegen Magdeburg kommt zu spät Stand: 24.07.2022 15:31 Uhr

Der Karlsruher SC hat gegen den 1. FC Magedburg eine Heimniederlage kassiert - nach einem 0:3 zur Pause drehte das Team zu spät auf.

Für Magdeburg bedeutete der 3:2 (3:0)-Sieg am 2. Spieltag der 2. Bundesliga den ersten dreifachen Punktgewinn der Saison, der FCM sprang damit in die obere Tabellenhälfte. Der KSC ist ohne Punkt Tabellenletzter.

Magdeburg zerlegt Karlsruhe vor der Pause

Magdeburg war von Beginn an die bessere Mannschaft und führte bereits in der 7. Minute. Nach einer Ecke von links spielte Jason Ceka in der Mitte Andreas Müller an, dessen Schuss aus 20 Meter abgefälscht wurde und im Tor von Schlussmann Kai Eisele landete. Der KSC hatte zwischenzeitlich die Chance zum Ausgleich: Jerome Gondorfs potenziell entscheidendes Zuspiel auf Tim Rossmann wurde jedoch von den Magdeburgern abgewehrt (21.).

Dann fiel Karlsruhe, das schon am 1. Spieltag mit 0:5 beim SC Paderborn verloren hatte, zeitweise auseinander. Baris Atik traf in der 32. Minute unter wenig Gegenwehr zum 2:0 für Magdeburg, in der 34. Minute legte Moritz Kwarteng nach: Karlsruhes Daniel Gordon spielte seinen Torwart Eisele halbhoch an, dem das Zuspiel versprang - Kwarteng vollendete zum Pausenstand von 3:0 für Magdeburg.

Aufholjagd kommt zu spät

Karlsruhe kam aber ins Spiel zurück: Simone Rapp scheiterte noch an Magdeburgs Torwart Dominik Reimann. Dann aber traf Marvin Wanitzek mit einem Schuss aus 20 Metern (63.), Mikkel Kaufmann schloss einen Konter zum 2:3 ab (65.) - dem KSC fehlte nach der katastrophalen ersten Hälfte plötzlich nur noch ein Tor.

Der Karlsruher Mikkel Kaufmann jubelt nach seinem treffer zum 2:3.

Doch die Aufholjagd blieb ohne Erfolg. Magdeburg bekam wieder Ruhe ins Spiel und brachte den Vorsprung über die Zeit.

KSC in Neustrelitz, Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt

Beide Teams müssen nun zunächst in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals ran. Der KSC spielt am Freitag (29.07.2022, 18 Uhr) beim TSG Neustrelitz aus der fünftklassigen Oberliga NOFV-Nord. Magdeburg erwartet am Montag (01.08.2022, 20.45 Uhr) Bundesligist und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

In der 2. Bundesliga erwartet Magedeburg in der Woche danach am 3. Spieltag sonntags (07.08.2022) Holstein Kiel, der Karlsruher SC reist schon am Freitag zur SpVgg Greuther Fürth.