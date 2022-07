Nächste Arminia-Enttäuschung Regensburg nach drei Toren gegen Bielefeld Tabellenführer Stand: 24.07.2022 15:27 Uhr

Nach der Niederlage gegen Sandhausen holt Arminia Bielefeld auch gegen Jahn Regensburg keine Punkte. Nach einer spielerisch schwachen ersten Hälfte war Regensburg in der Nachspielzeit die Führung geglückt. Die Arminia kam stark aus der Pause, wurde in der zweiten Hälfte aber wieder vom enorm effizienten Jahn ausgebremst.

Benedikt Gimber schoss den Jahn spät in der ersten Hälfte (45.+1) zur Führung gegen den Bundesliga-Absteiger. In der zweiten Hälfte trafen Maximilian Thalhammer (56.) und Minos Gouras (90.).

Kapinos Patzer bietet Regensburg Großchance

Für Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld ging es nach dem enttäuschenden 1:2 gegen Sandhausen darum, den Fehlstart zu vermeiden. Nachdem aber bereits der erste Torschuss in der sechsten Minute dem Jahn gehört hatte, legte Bielefelds Keeper Stefanos Keeper wenig später fast zum 0:1 vor.

Sein Flachpass aus dem Sechzehner traf genau vor die Füße von Andreas Albers. Der Stürmer zog von halbrechts mit etwa 20 Metern Torentfernung direkt in Richtung Kasten ab, verfehlte das leere Tor aber haarscharf - Glück für die Arminia und Kapino nach diesem Riesenpatzer.

Regensburger Führung kurz vor der Halbzeit

Auch im weiteren Verlauf ist Regensburg aggressiver. Der Arminia fällt wenig bis nichts ein, um sich Torchancen zu erarbeiten. Als die erste Hälfte nur noch vor sich hin plätschern zu schien, flankte Shipnoski schon in der Nachspielzeit - völlig frei - auf Gimber im Strafraum. Dieser ließ den Ball über den Scheitel rutschen und köpfte oben links ein - Kampino flog nur noch am Ball vorbei.

Arminia kommt besser aus der Pause - Regensburg trifft

Nach dem bitteren Ende der ersten Hälfte kam die Arminia deutlich motivierter aus der Kabine - und erarbeitete sich in der 55. Minute ihren ersten (!) Torschuss der Partie. Wenig später legte Serra nach. Inmitten dieses Bielefelder Powerplay dann der Schock: Die Arminia ließ Maximilian Thalhammer vor dem Strafraum viel zu viel Zeit, die der Mittelfeldspieler perfekt nutzte und den Ball unten ins linke Eck (56.) einschob.

Bielefeld versuchte alles - nach dem ersten überwundenen Schock treibte die Arminia den Ball immer wieder nach vorne, während der Jahn sich komplett auf die Verteidigung konzentrierte. Doch die Ostwestfalen konnten die Niederlage nicht mehr abwenden - in der 90. Minute setzte Minos Gouras noch einen drauf. Während Bielefeld auf einen Saisonfehlstart zusteuert, kämpft sich Jahn Regensburg mit dem zweiten Dreier an die Spitze der Tabelle.

Jahn Regensburg erwartet am 3. Spieltag am Samstag (06.08.2022) den 1. FC Nürnberg, Bielefeld muss dann bei den Rostockern ran, die am Sonntag den HSV besiegten.