KSC-Krise verschärft sich Eiskalte Paderborner schlagen bemühte Karlsruher Stand: 05.11.2023 15:40 Uhr

Der SC Paderborn ist nach dem Pokal-Coup beim SC Freiburg auch in der 2. Bundesliga einen Sieg gefeiert. Beim Karlsruher SC gewann der SCP am 12. Spieltag mit 3:0 (1:0).

Adriano Grimaldi (17.) und Felix Platte (71./86.) trafen für die Paderborner, die beim KSC extrem effizient zeigten. Der SCP steht damit nun bei 18 Punkten und springt in die obere Tabellenhälfte. Der KSC versuchte Vieles, gewann aber nur eines der letzten acht Spiele und rutscht auf den Abstiegs-Relegationsrang.

KSC zu Beginn abwartend

Zu Beginn passierte erst einmal nichts. Der KSC überließ den Gästen den Ball und wartete auf dem rutschigen Rasen im Wildpark auf Paderborner Fehler.

Den ersten folgenschweren Fehler machten dann aber die Karlsruher. Der Ex-Paderborner Robin Bormuth grätschte einen hohen Ball in die Füße von Florent Muslija. Der SCP-Topscorer leitete direkt weiter zu Grimaldi, der in den Strafraum dribbelte und wuchtig ins rechte Eck traf (17.).

Matanovic lässt Chancen liegen

Der KSC änderte trotz des Rückstand seine Herangehensweise nicht. Der SCP blieb dominant, streute nun aber auch Fehler ein. SCP-Torhüter Jannik Huth rutsche mit dem Ball am Fuß im Strafraum aus, war aber doch noch vor Lars Stindl am Ball (31.). Sieben Minuten später zog Stindl dann aus zentraler Position ab, Huth ließ den Ball nach vorne klatschen, aber Igor Matanovic setzte den Nachschuss freistehend aus fünf Metern über das Tor (38.).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Huth dann sogar geschlagen, doch Kai Klefisch rettete auf der Linie gegen Matanovic und sicherte den Paderbornern so die Halbzeitführung.

KSC erhöht den Druck

In der zweiten Halbzeit spielte dann auf einmal nur noch Karlsruhe. Der KSC setzte die Paderborner massiv unter Druck und erspielte sich innerhalb weniger Minuten gleich mehrere Chancen. Was fehlte, war die Effizienz. Die beste Möglichkeit vergab Fabian Schleusener, als er in der 57. Minute aus spitzem Winkel an Huth scheiterte.

Erst nach rund 65 Minuten schaffte es der SCP, sich ein wenig vom Karlsruher Druck zu befreien – und hätte in der 68. Minute gerne einen Elfmeter gehabt. Marcel Beifus traf Filip Bilbija im Strafraum. Aber sowohl Schiedsrichter Patrick Schwengers, als auch Video-Assistent Tobias Stieler entschieden sich gegen ein Strafstoß.

Platte trifft mit dem ersten Toschuss

Nur drei Minuten später war den Paderbornern das dann auch egal. Bilbija schickte den erst wenige Sekunde zuvor eingewechselten Platte, der mit seinem ersten Torschuss aus 13 Metern eiskalt ins linke Eck traf (71.). Es war zudem der erste Paderborner Torschuss in der zweiten Hälfte

Der KSC spielte auch in der Folge weiter nach vorne, allerdings nun ohne die letzte Überzeugung. Stattdessen sorgte Platte fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung, als er eine Flanke von Muslija zum 3:0 vollendete (85.)

Paderborn empfängt Nürnberg, KSC gegen Hertha

Der SC Paderborn hat am 13. Spieltag den Club zu Gast (Samstag, 11.11.2023 um 13.00 Uhr). Der Karlsruher SC ist im Abendspiel gegen Hertha BSC gefordert (20.30 Uhr).