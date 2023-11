Latza trifft kurz vor Schluss Schalke schockt Nürnberg spät im Kumpelduell Stand: 04.11.2023 14:56 Uhr

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga dank eines Sieges beim 1. FC Nürnberg die Abstiegsränge verlassen. Danny Latza erzielte am Samstag (04.11.2023) in der 89. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 (1:0)-Erfolg. Zuvor hatte Florian Flick (47.) die S04-Führung von Dominick Drexler (35.) ausgeglichen.

Bevor der Ball rollte, herrschte bereits Festtagsstimmung in Nürnberg. Mit einem riesigen Banner, das sich über das halbe Stadion erstreckte, feierten die Fans beider Lager " Ein Bündnis für die Ewigkeit ". Dahinter steckt, dass die Nürnberger und Schalker Anhänger die vielleicht intensivste Fanfreundschaft im deutschen Profifußball vereint. Doch mit dem Anpfiff musste die ruhen. Dann ging es für beide darum, drei wichtige Punkte einzufahren.

Schalke gut, aber auch im Pech

Schalke machte dabei von Beginn an den besseren Eindruck. Im ersten Auswärtsspiel unter dem neuen Trainer Karel Geraerts hatten die mitgereisten Gelsenkirchener Zuschauer noch den Support eingestellt, weil die Leistung des Teams beim Karlsruher SC (0:3) derart schlecht war. Doch in Nürnberg lieferten die Schalke-Profis ihren Fans guten Fußball, zumindest in der ersten Hälfte wohl auch den besten auf fremdem Platz in dieser Saison.

Schon in der sechsten Minute wären die Bemühungen beinahe belohnt worden. Nach einer flachen Hereingabe von Thomas Ouwejan kam Lino Tempelmann, der in der vergangenen Saison noch beim "Club" gespielt hatte, aus sechs Metern zum Abschluss, traf aber nur den Pfosten (10.). Es war nicht das einzige Mal, dass Schalke Aluminium-Pech hatte - auch Kenan Karaman scheiterte aus ähnlich guter Distanz am Außenpfosten (37.).

Schalkes Drexler belohnt die Gäste

Karaman ärgerte sich zwar darüber, dass er nicht mehr aus dieser Gelegenheit machte, doch in diesem Moment war er schon entscheidend daran beteiligt, dass Schalke bereits in einer komfortablen Situation war. Denn nur zwei Minuten vorher hatte sich der Stürmer robust im gegnerischen Strafraum durchgesetzt und Dominick Drexler bedient, der den Führungstreffer für die Gäste erzielte (35.).

Von Nürnberg kam indes recht wenig. Einzig ein verunglückter Pass von S04-Keeper Ralf Fährmann sorgte für eine gute Chance der Gastgeber, Jens Castrop nahm das Geschenk aber nicht an und schoss knapp über das Tor (14.).

Fiels Wechsel machen Nürnberg stark

FCN-Trainer Fiel reagierte und wechselte in der Halbzeitpause bereits zweimal - und sofort wirkte sich das auch auf dem Platz aus. Nürnberg startete mit viel Schwung und kam direkt gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Nach einer Ecke landete schließlich der Ball vor dem Füßen von Florian Flick, der aus 16 Metern per Flachschuss den Ausgleich erzielte (47.). Fährmann sah auch in dieser Situation nicht allzu gut aus, der Schuss war zwar verdeckt, aber hatte wenig Tempo.

Kurz darauf fehlten nur Zentimeter und das Spiel wäre bereits komplett gedreht. Marcin Kaminski unterlief ein schlimmer Fehlpass, nach dem Benjamin Goller Fährmann umkurvte und den Ball Richtung leeres Tor schob - Kaminski konnte aber gerade noch kurz vor der Linie klären (49.).

Viel Kampf, keine Chancen

Nürnberg zeigte zum wiederholten Male seine Comeback-Fähigkeiten im eigenen Stadion. Zum sechsten Mal lag der "Club" in dieser Saison in einem Heimspiel zurück, hat dennoch bisher keines verloren. Und auch in diesem Fall deutete der Start der zweiten Hälfte darauf hin, dass dem Fiel-Team erneut mindestens ein Punktgewinn nach Rückstand gelingen könnte. Unter der Woche im Pokal war den Nürnbergern gegen Rostock (3:2) ebenfalls die Wende geglückt.

Den Schalkern gelang es jedoch, den Schwung aus dem Nürnberger Spiel wieder herauszunehmen. Die Partie neutralisierte sich, sie war zwar intensiv, hatte lange keine Höhepunkte mehr. Kanji Okunuki hatte kurz vor Schluss die nächste nennenswerte Chance, sein Schlenzer ging aber knapp über das Schalker Gehäuse (84.).

Latza lässt Schalke jubeln

Und dennoch gab es noch einen Sieger im Kumpelduell. Ouwejan brachte eine seiner gefährlichen Freistoßflanken in den Nürnberger Strafraum und fand Danny Latza, der per Kopf den umjubelten Siegtreffer erzielte (89.).

Für Schalke war es nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Hannover 96 (3:2) der zweite Sieg in Folge in der Liga - der dazu führte, dass das Geraerts-Team vorerst auf Platz 14 vorrücken konnte. Derweil verpasste Nürnberg den Sprung unter die Top drei. Schalke Lino Tempelmann sagte nach Schlusspfiff der Sportschau: "Wir haben gut verteidigt, fast nichts zugelassen."

Schalke empfängt Elversberg, Nürnberg in Paderborn

Die Schalker haben am kommenden Spieltag die SV Elversberg zu Gast (Freitag, 10.11.2023 um 18.30 Uhr). Der "Club" reist einen Tag später nach Paderborn (13.00 Uhr).