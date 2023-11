Remis ohne Tore Rostock trotzt Hertha BSC einen Punkt ab Stand: 05.11.2023 15:53 Uhr

Hansa Rostock und Hertha BSC haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem torlosen Unentschieden getrennt.

Das 0:0, das eines der besseren Sorte war, hilft keinem der beiden Teams so recht weiter. Für Rostock, die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz, war es vor 26.500 Zuschauern im Ostseestadion nach zuvor drei Niederlagen in Folge immerhin mal wieder ein Punktgewinn. Unter der Woche war Hansa zudem im DFB-Pokal in der zweiten Runde am 1. FC Nürnberg gescheitert (2:3 n.V.).

Hertha war mit einem 3:0 gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ins Achtelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai rutschte in der Tabelle mit 16 Punkten auf Platz zwölf ab, Rostock liegt mit 13 Zählern auf Rang 14.

Erste Hälfte in Rostock chancenarm

Dem Heimteam gehörte die Anfangsviertelstunde, danach kamen die Gäste aus Berlin besser in die Partie und machten in der Spielanlage alles in allem den etwas reiferen und auch gefährlicheren Eindruck.

Die kompakt stehenden Rostocker setzten dagegen nach vorne immer wieder Nadelstiche - vor allem über die linke Seite durch Christian Kinsombi. Großchancen gab es allerdings für keines der beiden Teams.

Hertha trifft Pfosten und Latte

Im zweiten Durchgang wurde es munterer. So setzte Herthas Pascal Klemens den Ball in der 52. Minute mit einem Flachschuss an den Pfosten des Rostocker Tores. Die Berliner machten danach ordentlich Dampf, so scheiterte Andreas Bouchalakis nur kurz darauf mit einem Drehschuss nur knapp an Torwart Markus Kolke.

In der 62. Minute war die Hertha dann im Pech, als Fabian Reese nach einer Ecke per Kopf nur die Latte traf, und nur wenig später scheiterte Jonjoe Kenny nach schönem Zuspiel von Smail Prevljak an Kolke.

Rostock wird plötzlich stärker

Von Rostock war in dieser Phase des Spiels nach vorne kaum noch etwas zu sehen. Erst in der 74. Minute gab es mal wieder ein Lebenzeichen. Da zog Dennis Dressel nach schönem Pass von Nils Fröling aus 16 Metern ab, scheiterte aber an Torwart Tjark Ernst.

Kurz darauf hatten die Rostocker dann die Riesen-Chance zur Führung. Da spielte Fröling den Ball zu Juan José Perea, der plötzlich frei vor Ernst stand, doch gerade als der Joker abziehen wollte, spitzelte ihm Klemens im letzten Moment den Ball vom Fuß. Am Ende überstanden die Berliner die Rostocker Schlussoffensive, und es blieb beim 0:0.

Rostock in Hamburg, Hertha gegen den KSC

Hansa Rostock hat am kommenden Spieltag den Hamburger SV vor der Brust (Samstag, 11.11.2023 um 13.00 Uhr). Die Hertha trifft im Abendspiel zu Hause auf den Karlsruher SC (20.30 Uhr).