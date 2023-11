Sieg in Kaiserslautern Triumph auf dem Betzenberg - Fürth klopft oben an Stand: 04.11.2023 15:10 Uhr

Durch einen Sieg beim 1. FC Kaiserslautern hat die SpVgg Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss ans obere Tabellen-Drittel geschafft.

Beim 2:0-Sieg vor 40.300 Fans im Fritz-Walter-Stadion erzielten Gideon Jung (22.) und Julian Green (54.) die Tore. Das "Kleeblatt" verbesserte sich in der Tabelle auf Platz sechs und zog an den punktgleichen Lauteren vorbei. Für die Gäste war es der erste Auswärtssieg der Saison.

Unter der Woche hatten die Pfälzer den Bundesligisten 1. FC Köln (3:2) im DFB-Pokal eliminiert, dagegen hatte das "Kleeblatt" beim Viertligisten FC Homburg verloren (1:2). Allerdings wirkten die Lauterer auf dem Betzenberg nicht so spritzig und laufstark wie zuletzt.

Lautern spielt, Fürth trifft

Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando und hatten auch die ersten Chancen. So zog Tymoteusz Puchacz nach schöner Vorarbeit von Tobias Raschl den Ball nach 15 Minuten aus elf Metern über den Kasten.

Das Tor machten dann aber die Fürther. Nachdem Julian Green erst noch an Torwart Julian Krahl gescheitert war, sorgte Jung in der 22. Minute für die Führung. Nach einer Ecke von Green traf er völlig unbewacht per Kopf.

Fürth übernimmt Kontrolle

Danach übernahmen die Gäste gegen geschockte Pfälzer die Kontrolle. Tim Lemperle hatte dann auch schnell die Chance zum 2:0, doch er zirkelte den Ball knapp am Kasten vorbei. Branimir Hrgota verfehlte bei einem Freistoß das Ziel nur knapp.

Erst kurz vor der Pause fing sich der FCK und wäre fast zum Ausgleich gekommen. Doch Terrence Boyd verfehlte das Tor mit einem Flachschuss.

Green trifft per Strafstoß

Lautern kam dann auch mit wesentlich mehr Elan aus der Halbzeit. In der 50. Minute traf Philipp Klement nach schöner Einzelleitung nur den Pfosten. Mitten hinein in die Drangphase fiel dann aber das 2:0. Nach Foul von Torwart Krahl an Hrgota entschied Schiedsrichter Felix Zwayer auf Strafstoß, den Green (54.) verwandelte. Kurz danach bewahrte Krahl mit einer starken Parade gegen Lemperle sein Team vor Schlimmeren.

Dann waren wieder die "Roten Teufel" am Zug. Boyd hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, brachte den Ball aber aus fünf Metern nicht über die Linie.

Kaiserslauterns Tomiak sieht Rot

Die Aufholjagd wurde dann aber in Minute 69 jäh gestoppt. Da sah Boris Tomiak von Zwayer die Rote Karte. Er soll sich nach einem Zweikampf mit Hrgota eine Tätlichkeit geleistet haben. In Unterzahl kamen die Lauterer in der Folge dann nicht mehr heran - zumal das Team am Ende nach einer Verletzung von Kevin Kraus und erschöpftem Auswechselkontingent nur noch neun Spieler auf dem Platz hatte.

Kaiserslautern in Wiesbaden, Fürth gegen Fortuna

Der 1. FC Kaiserslautern trifft am 13. Spieltag auswärts auf Wehen Wiesbaden (Sonntag, 12.11.2023 um 13.30 Uhr). Greuther Fürth ist dann gegen Düsseldorf gefordert.