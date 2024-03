Berlin kommt nach 1:3 zurück Hertha und Nürnberg liefern Spektakel ohne Sieger Stand: 30.03.2024 22:28 Uhr

Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg haben am Samstag (30.03.2024) für ein torreiches Abendspiel in der 2. Liga gesorgt. Beide Teams stecken nach dem 3:3 (1:2) weiter im Mittelfeld fest.

Dabei sah es zunächst so aus, als würde Can Uzun zum Garanten des dritten Erfolges in den vergangenen vier Spielen der Nürnberger, die einen 3:1-Vorsprung hergaben. Der 18 Jahre alte Youngster, der nach der Saison zu Eintracht Frankfurt wechseln soll, erzielte bereits in der 14. Minute seinen 14. Saisontreffer und war nie von der Berliner Defensive zu stoppen. Hertha-Torhüter Marius Gersbeck verhinderte mit einem starken Reflex, dass Uzun bereits in der ersten Halbzeit ein zweites Mal jubeln durfte (26.).

Ihm selbst gelang das 2:0 vor der Pause zwar nicht, einem seiner Kollegen jedoch - unter fleißiger Mithilfe der Berliner. Lukas Schleimer tauchte nach einer verunglückten Rettungsaktion von Marton Dardai völlig frei vor Gersbeck auf und behielt die Nerven (33.). Erst danach wachten dann auch die Berliner auf, Marten Winkler sorgte kurz vor der Halbzeitpause per Kopf für den Anschlusstreffer (45.).

Der Uzun-Faktor in Nürnberg

Die Hoffnung auf die Wende bestand zu diesem Zeitpunkt bei den Berlinern aber nur kurz. Denn nach nicht mal einer Minute dribbelte sich Uzun durch die gesamte Hertha-Defensive und schnürte seinen vierten Doppelpack in dieser Saison (46.). Wenig später verhinderte erneut der für seine überforderten Vorderleute rettende Gersbeck, dass ihm der erste Hattrick in der 2. Liga gelang (51.).

Wenn Uzun trifft, ist der "Club" fast immer erfolgreich. Nur beim Karlsruher SC (1:4) gab es trotz eines Treffers des Toptalentes keine Punkte, ansonsten gewann Nürnberg fünf Partien mit Uzun-Treffer und spielte viermal Remis. Nun bahnte sich der sechste Sieg an, in dem Uzun mindestens einen Treffer beisteuert.

Tabakovic wird zum zweiten Doppelpacker des Tages

Doch der geriet dann doch wieder recht schnell in Gefahr. Bereits in der 54. Minute sorgte Haris Tabakovic per Kopf für den erneuten Anschluss der Berliner. Und damit nicht genug: nur eine Minute später gab es nach einem Foul von Nathaniel Brown an Jonjoe Kenny Elfmeter für die Gastgeber - und auch den verwandelte Tabakovic sicher zum Berliner Ausgleich (56.).

Erst danach fingen sich die beiden Abwehrreihen und es passierte nicht mehr allzu viel vor den beiden Toren. Nur in der vierten Minute der Nachspielzeit musste Gersbeck gegen Joseph Hungbo nochmal retten. So blieb es bei einem spektakulären 3:3 mit einer weniger aufregenden letzten halben Stunde - das keines der beiden Teams weiterbringt. Hertha hat als Achter bereits acht Punkte Rückstand auf Rang drei, Nürnberg als Zehnter neun.

Hertha in Paderborn, Nürnberg gegen Kiel

Die Berliner sind am kommende Spieltag in Parborn im Einsatz (Freitag, 05.04.24 um 18.30 Uhr). Der Club empfängt Holstein Kiel (Samstag, 06.04.24 um 13.00 Uhr).