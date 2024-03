Tabellenführung ausgebaut St. Pauli feiert Sieg gegen Paderborn Stand: 31.03.2024 15:36 Uhr

Spitzenreiter FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga auch den SC Paderborn geschlagen und die Tabellenführung ausgebaut.

Marcel Hartel sorgte beim 2:1-Sieg vor 29.500 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion mit seinem Treffer in der 32. Minute für die Führung, Lars Ritzka traf kurz nach der Pause (47.) zum 2:0, Adriano Grimaldi (56.) konnte nur noch verkürzen.

Durch den Sieg bauten die Hamburger ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz drei auf elf Punkte aus. Paderborn rutschte auf Rang acht ab.

Kemleins Treffer für St. Pauli zählt nicht

Schon in der 9. Minute zappelte der Ball im Paderborner Tor. Nach einer schönen Kombination hatte Innenverteidiger Aljoscha Kemlein mit einem sehenswerten Schuss ins Netz getroffen, doch nach minutenlanger Prüfung durch den VAR entschied Schiedsrichter Benjamin Brand auf Abseits.

Die Partie begann ohnehin schwungvoll, verflachte dann aber zusehends, weil die Abwehrreihen auf beiden Seiten sicher standen und wenig zuließen.

St. Pauli erhöht kurz nach der Pause

Doch dann gelang es St. Pauli doch, die Gäste zu überrumpeln. Manolis Saliakas spielte einen langen Ball auf Johannes Eggestein, der direkt Jackson Irvine in den Lauf passte. Mit viel Tempo ging der Australier auf den Sechzehner zu und legte dann perfekt quer zu Hartel, der den Ball aus 14 Metern frech über Torwart Pelle Boevink lupfte.

Kurz nach der Pause legte St. Pauli nach und erwischte damit einen perfekten Start in den zweiten Durchgang. Am Sechzehner wurde Irvine nicht angegriffen und bediente auf der rechten Seite den mitlaufenden Saliakas. Der Schienenspieler bewies Übersicht, spielte in aller Ruhe Ritzka am Sechzehner an und der schloss dann aus 18 Metern unbedrängt ab.

Paderborns Grimaldi trifft und muss vom Platz

Doch die Gäste aus Paderborn waren davon keineswegs geschockt und schlugen knapp zehn Minuten später zurück. Eric Smith ließ sich im eigenen Sechszehner den Ball von Filip Bilbija abnehmen, über Sirlord Conteh kam das Leder zu Grimaldi, der aus sieben Metern einnetzte.

In der Folgezeit spielten sich die Paderborner fest in der Hälfte der Hamburger und kamen zu weiteren Chancen, doch ausgerechnet Torschütze Grimaldi musste dann in der 73. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. St. Pauli überstand die Druckphase unbeschadet und brachte den Sieg dann am Ende auch nach Hause.

Paderborn gegen Hertha BSC, St. Pauli in Karlsruhe

Der SC Paderborn eröffnet den kommenden Spieltag mit der Partie gegen Hertha BSC (Freitag, 05.04.2024 um 18.30 Uhr). Die St. Paulianer sind einen Tag später (13 Uhr) gegen den Karlsruher SC im Einsatz.