Niederlage in Magdeburg Bielefeld enttäuscht und muss in die Relegation

Arminina Bielefeld muss Nachsitzen. Die Ostwestfalen unterlagen am 34. Spieltag beim 1. FC Magdeburg mit 0:4 (0:2) und müssen in die Relegation. Gegner wird der SV Wehen Wiesbaden sein.

Die Bielefelder wären selbst bei einem Sieg auf Schützenhilfe angewiesen gewesen. Alle Rechenspiele erübrigten sich aber. Amara Condé (38.) und Baris Atik (45./Foulelfmeter) brachten den FCM bereits vor der Pause auf die Siegerstraße. Condé (50.) erhöhte kurz nach der Pause mit seinem zweiten Treffer. Jason Ceka (67.) traf zum Endstand. Aufsteiger Magdeburg beendet die Saison damit auf Rang elf.

Arminia offensiv schwach

Die Arminia bot im wohl wichtigsten Spiel der Saison offensiv wenig an. In der Defensive hatte das Team von Uwe Koschinat immer wieder Probleme gegen schnelle Dribblings der Magdburger. So fiel dann auch das 1:0, als Tatsuya Ito sich an der Grundlinie durchsetze und Condé bediente, der den Ball aus fünf Metern im Tor unterbrachte.

Kurz vor der Pause ging dann Ceka im Bielefeld Strafraum ins Dribbling. DSC-Kapitän Fabian Klos kam zu spät in den Zweikampf und foulte den Magdeburger. Atik verwandelte den fälligen Strafstoß mit ein wenig Glück ins rechte untere Eck.

Condé trifft artistisch

Ein Bielefelder Aufbäumen blieb auch nach der Pause aus. Stattdessen erstickte Condé jegliche Bielefelder Hoffnung im Keim. Eine Hereingabe von Silas Gnaka brachte der Mittelfeldspieler frei vor DSC-Torwart Martin Fraisl artistisch im Tor unter.

Bielefeld investierte nun zwar endlich etwas mehr in die Offensive, fing sich stattdessen aber das 4:0. Ceka traf sehenswert von der rechten Seite ins lange Eck. Die Bielefelder Gegenwehr war nun endgültig gebrochen. Fraisl verhinderte weitere Magdeburger Treffer.

Relegations-Hinspiel am 2. Juni in Bielefeld

Die Arminia hat nun am kommenden Freitag (02.06.2023) Heimrecht, wenn das Relegations-Hinspiel gegen Wehen Wiesbaden ansteht. Das Rückspiel findet am 6. Juni in Wiesbaden statt.