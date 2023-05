Aufstiegsrennen zur Bundesliga Heidenheim ist Meister und schafft sensationell den direkten Aufstieg Stand: 28.05.2023 18:20 Uhr

Der kleine Ost-Alb-Verein 1. FC Heidenheim ist sensationell Bundesligist. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt schaffte am Sonntag (28.05.23) einen 3:2 (0:0)-Sieg bei Absteiger Jahn Regensburg und sicherte sich die Meisterschaft in Liga zwei.

Ein Doppelschlag von Prince Owusu (51., 57.) brachte den Jahn in Front. ein Eigentor von Benedikt Saller brachte schnell den Anschluss (58.) für die Gäste und hielt Heidenheim im Rennen. Jan-Niklas Beste verwandelte einen Foulelfmeter für die Gäste in der Nachspielzeit (90. +3). Elf Minuten Nachspielzeit brachten den Gästen den Sieg: Tim Kleindienst erzielte den umjubelten Treffer in der neunten Minute der Nachspielzeit, der die Heidenheimer die Meisterschaft und direkt in die Bundesliga bringt. Der Hamburger SV hat es nun am 1. und 5. Juni mit dem Bundesliga-16. VfB zu tun. Regensburg muss dagegen in der neuen Spielzeit in der 3. Liga antreten.

"So lange der Schiedsrichter nicht abpfeift, machen wir einfach weiter. Die Nachspielzeit war völlig in Ordnung, Mir war klar: Wenn wir das 1:2 machen, ist alles möglich" , sagte Trainer Frank Schmidt bei Sky.

Starker Heidenheim-Start

Bereits in der zweiten Spielminute hatte Tim Kleindienst nach einer Ecke die erste Möglichkeit zur Führung für die Gäste. Doch der Torschützenkönig (25 Treffer) in Liga zwei vergab. Die erste richtig gute Torchance erarbeiteten sich die Gatgeber: Leon Guwara bediente Prince Owusu steil, der jedoch aus etwa elf Metern Torentfernung freistehend an HDH-Keeper Kevin Müller scheiterte (10.).

Kleindienst hatte nach einer gespielten halben Stunde bei der größten Heidenheimer Chance Pech, als sein Flachschuss knapp am linken Pfosten vorbeistrich.

Partie nimmt im zweiten Abschnitt Fahrt auf

Nach den torlosen ersten 45 Minuten, die Schiedsrichter Sören Storks wegen der sommerlichen Temperaturen in der Oberpfalz für eine Trinkpause unterbrach, sammelten sich die Akteure in der Kabine. Und besonders der Jahn legte in Spielabschnitt zwei los wie einer, der noch Chancen auf den Ligaverbleib hat - was aber zu diesem Zeitpunkt nur noch rechnerisch möglich war.

Nach einer Ecke von Konrad Faber von rechts erzielte Owusu per Kopf das 1:0 und erhöhte dann, als er einen Flachschuss von Saller bewusst und gekonnt und unhaltbar für Müller ins Tor lenkte. Beim Anschlusstreffer fälschte Saller einen Schuss von Stefan Schimmer unglücklich ins eigene Tor ab.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt

Verletzungen schwächen Heidenheim

Heidenheim kämpfte, musste zuerst mit Florian Pick und später mit Lennard Maloney zwei Spieler verletzungsbedingt ersetzen. Doch die Hausherren hielten dagegen und hatten mehr Spielanteile. Allerdings wollten die Gäste den direkten Aufstieg unbedingt: In der 86. rettete der junge Regensburger Keeper Jonas Urbig sensationell gegen Namensvetter Föhrenbach, nachdem er zuvor herzhaft nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld hochgestiegen war.

Elf Minuten Nachspielzeit, dann Elfmeter, dann der Sieg

Elf Minuten Nachspielzeit zeigte der Vierte Offizielle wegen der Verletzungsunterbrechungen und der Trinkpause an - und dann fiel traf Steve Breitkreuz Patrick Meinka bei einem Abwehrversuch. Betse verwandelte den wichtigen Elfmeter im Kampf um den Aufstieg ins Oberhaus rechts oben - unhaltbar.

Regensburg spielte weiter nach vorne, doch Tim Kleindienst brachte nach zehn Minuten Nachspielzeit die Gäste endlich in Führung. Es wurde turbulent, eine Rote karte gegen Jan Elvedi wurde nach Videobeweis zurückgenommen - dann jubelte der 1. FC Heidenheim. Nach 105 gespielten Minuten.