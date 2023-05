Kownacki trifft doppelt Kaiserslautern kassiert Heimpleite gegen Düsseldorf Stand: 28.05.2023 17:39 Uhr

Früh mit Roter Karte dezimiert, am Ende vor heimischem Publikum chancenlos: Der 1. FC Kaiserslautern unterlag am Betzenberg Fortuna Düsseldorf mit 0:3 (0:1).

Wenn es im Grunde um nichts mehr geht: Weder Gastgeber Kaiserslautern noch Fortuna Düsseldprf hatten vor dem letzten Spiel noch etwas mit Auf- oder Abstiegsfragen zu tun - entsprechend konnten beide die Partie locker angehen. Das taten sie auch - beide ließen den Ball gefällig durch die Reihen laufen. Was auch möglich war, weil man sich nicht übermäßig eng auf den Füßen stand.

Die erste gute Chance der Partie hatte der FCK in der 7. Minute, als Kenny Redondo ein Zuspiel von Aaron Opoku zentral vor dem Tor nicht gut verarbeitet bekam - Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier bekam so die Chance, die Kugel zur Ecke abzublocken. Wenig später der Einschlag auf der anderen Seite: In der 17. Minute legte Dawid Kownacki ein feines Solo an der Strafraumgrenze der Lauterer hin. Gleich drei Gegenspieler konnten den Fortuna-Angreifer, der den Klub verlassen wird, nicht stoppen - aus zehn Metern versenkte er schließlich links oben zum 0:1.

Rot für Lauterns Zimmer

Wenig später war die Partie für die Gastegeber beinahe schon dahin: Jean Zimmer vertändelte den Ball vor dem eigenen Tor gegen Felix Klaus und musste den Fortunen anschließend festhalten. Die Quittung: der rote Karton. Der FCK hatte nur noch zehn Mann auf dem Rasen.

Für Fortuna war das nun ein einfaches Spiel - der FCK hatte kaum mehr Möglichkeiten im Spiel nach vorn. Und Düsseldorf spielte überlegt und geduldig. In der 39. Minute hätte Emmanuel Iyoha eigentlich das 0:2 besorgen müssen, zielte aus halblinker Position aber völlig freistehend am langen Pfosten vorbei.

Kownacki per Doppelpack zum 0:2

Das Versäumte holte die Fortuna spät im zweiten Abschnitt nach: Kownacki markierte in der 76. Minute nach Vorlage von Klaus mit seinem zweiten Treffer des Tages aus zehn Metern das 0:2. Und drei Minuten vor dem Ende schlug es noch ein drittes Mal ein: Der eingewechselte Daniel Ginczek erlief einen Pass in die Tiefe und traf aus 13 Metern zum 0:3.

Mit dem Erfolg kletterte Düsseldorf noch auf Platz vier der Abschlusstabelle. Der 1. FC Kaiserslautern rutschte noch auf Rang neun ab.