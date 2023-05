Gegen harmlose Paderborner Nürnberg siegt sich zum Klassenerhalt Stand: 28.05.2023 17:22 Uhr

Der 1. FC Nürnberg bleibt nach einem 1:0 (1:0) beim SC Paderborn ein weiteres Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga. Lukas Schleimer (20.) erzielte am Sonntag (28.05.2023) das Tor des Tages.

Nürnberg beendete die Saison damit auf Rang 13 und überholte mit 39 Zählern noch Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig. Bis zum letzten Spieltag hatte der "Club" noch damit rechnen müssen, bei einer Niederlage auf den Relegationsrang abzurutschen.

FCN trifft mit erster Chance

In den ersten Minuten war den Gästen die Unsicherheit anzumerken und Paderborn übernahm die Spielkontrolle. Florent Muslija prüfte Nürnbergs Schlussmann Carl Klaus zum ersten Mal (9.), Sirlord Conteh setzte seinen Abschluss über den Kasten (17.). Mit dem ersten Abschluss schlug der FCN dann zu: Eine Flanke von Enrico Valentini fand den Kopf des völlig freistehenden Schleimers.

Im Anschluss hatte Paderborn zwar mehr Spielanteile, gefährlich wurde der SCP jedoch kaum. Kurz vor der Pause hätte der "Club" dagegen fast auf 2:0 gestellt: Erst scheiterte Can Uzun an SCP-Torwart Jannik Huth, danach wurde Kwadwo Duah gerade noch geblockt (45.). Fast zeitgleich gab es frohe Kunde für die Franken aus Magdeburg, wo der Konkurrent im Abstiegskampf, Bielefeld, in Rückstand geriet.

Paderborn verpasst Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel verpasste Kwadwo erneut den zweiten Treffer für Nürnberg (51.). Dagegen stand es bei Bielefeld schon 0:3, was zur Nevenberuhigung der Gäste beitrug. Auf der Tribüne feierten die zahlreichen mitgereisten FCN-Fans schon den nun sehr wahrscheinlichen Klassenerhalt. Auf dem Feld hielt Torwart Klaus gegen Muslija die Führung fest (65.).

Mitte der zweiten Hälfte verflachte die Partie. Paderborn schien sich schon auf die Sommerpause vorzubereiten. Nürnberg hätte sich aufgrund des deutlichen Zwischenstandes gegen Bielefeld sogar eine Niederlage erlauben können, um die Klasse zu halten.

Fans feiern Hünemeier und Klassenerhalt

Erst Marvin Pieringer weckte die Zuschauer aus der Schläfrigkeit kurzzeitig auf, als er einen Kopfball knapp üüber das FCN-Tor setzte (78.). Mehr kam sportlich nicht mehr von den Gastgebern. Knapp zehn Minuten vor Schluss wurde es emotional in der Arena: Bei Paderborn wurde mit Uwe Hünemeier der langjährige Kapitän eingewechselt.

In seinem mutmaßlich letzten Spiel bekam er noch zehn Minuten Spielpraxis auf der ungewohnten Position als Stürmer. Fortan feierten die gastgebenden Fans Hünemeier und die "Club"-Anhänger den Klassenerhalt. Gleich viermal verpasste das Paderborner Idol per Kopf jedoch das Tor zum Abschied.