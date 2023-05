FCH schockt HSV im Fernduell Hamburger Aufstiegsparty dramatisch ausgebremst Stand: 28.05.2023 18:20 Uhr

Der Hamburger SV muss nach einem dramatischen Aufstiegsfinale in der 2. Fußball-Bundesliga erneut in die Relegation. In Sandhausen hat der HSV zwar gewonnen, aber Konkurrent Heidenheim jubelte ganz spät im Parallelspiel.

Die Erlösung muss warten: Der Hamburger SV hat sich am Sonntag (28.05.2023) zwar im eigenen Spiel beim Absteiger SV Sandhausen dank des frühen Traumtreffers von Jean-Luc Dompé (3.) mit 1:0 (1:0) zum Sieg gezittert und wähnte sich bereits als Bundesliga-Aufsteiger. Aber im dramatischen Fernduell mit Heidenheim wurde die verfrühte Hamburger Aufstiegsparty beim Platzsturm nach dem Abpfiff jäh ausgebremst.

Denn als das Spiel in Sandhausen schon aus war, gelang Heidenheim bei Absteiger Regensburg in der neunten Minute der Nachspielzeit noch der 3:2-Siegtreffer – gleichbedeutend mit dem direkten Aufstieg und sogar dem Meistertitel. Hamburg beendet die Saison somit auf Platz drei und muss wie schon letztes Jahr in die Relegationsspiele. Gegner ist der VfB Stuttgart.

Früher Dompé-Volley schlägt ein

Dabei war die Stimmung beim HSV am Sonntag zunächst heiter. Dompés Volley-Schuss nach Flanke von Ransford-Yeboah Königsdörffer schlug unhaltbar unter der Latte ein. Erster Schuss, erstes Tor – die mehr als 10.000 mitgereisten HSV-Fans durften schon nach gut zwei Minuten jubeln.

Und das hätten sie gut und gerne noch häufiger tun können, denn der dominante HSV hatte weitere Chancen. Besonders über Flanken wurden die Nordlichter gefährlich, sowohl Robert Glatzel (21.) als auch Sebastian Schonlau (28.) hätten erhöhen können.

HSV defensiv teils nachlässig, Bénes muss raus

Allerdings hatte der erste Durchgang aus HSV-Sicht auch seine Schattenseiten. Denn nach einem Distanzschuss (17.) humpelte László Bénes mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld und wurde von Anssi Suhonen ersetzt.

Auch kam Sandhausen dann besser rein, etwa 57 Prozent der Zweikämpfe gewannen die Kurpfälzer. Defensiv offenbarte Hamburg Schwachstellen auf den Außen. So hätte Janik Bachmann per Kopf ausgleichen können (34.), auch bei einer Co-Produktion von Dennis Diekmeier und Franck Evina wurde es gefährlich (45.+1).

Zwischenstand aus Heidenheim sickert durch

Im den zweiten Durchgang übernahm aber wieder der HSV. Hamburg drückte, Moritz Heyer scheiterte am Innenpfosten (48.). Dann ging zweimal ein Raunen durch das Stadion – zwar war in Sandhausen gerade nichts passiert, aber dafür in Regensburg. Die beiden Treffer des SSV Jahn gegen den FCH wurden von den HSV-Fans bejubelt.

HSV arbeitet sich ab und muss zittern

Beflügelt vom Zwischenstand des Parallelspiels kontrollierte Hamburg weiter mit viel Ballbesitz das Geschehen und hielt die Partie in der SVS-Hälfte. Weil Absteiger Sandhausen aber um einen würdigen Abschied bemüht war und diszipliniert verteidigte, blieb die Vorentscheidung aus. Glatzel scheiterte noch aus kurzer Distanz (88.).

So blieb es für den HSV, angewiesen auf den Ausgang des Heidenheim-Spiels, bei einer Zitterpartie – letztlich mit bitterem Ende trotz des eigenen Sieges.