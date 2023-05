liveblog Letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga Alles Wichtige zum Abstiegskampf: Momentum in Stuttgart Stand: 22.05.2023 13:40 Uhr

Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga - mit dabei sind der FC Schalke 04, der VfL Bochum, der VfB Stuttgart und der FC Augsburg.

Am Samstag (27.05.2023) gegen 17.30 Uhr wird die Frage beantwortet sein, welcher dieser Klubs Hertha BSC direkt in die 2. Liga folgt, wer in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim oder den Hamburger SV spielen muss und wer den Klassenerhalt schafft. Alles zum Thema im Liveblog.

Montag, 22. Mai

Das Momentum liegt beim VfB Stuttgart - und die Hoffnung trägt einen Namen: Sebastian Hoeneß. Der von Hoeneß am 26. Spieltag als abgeschlagenes Schlusslicht übernommene VfB steht nach dem Sieg in Mainz auf Rang 15 und hat es in der Hand, mit einem Sieg den direkten Klassenerhalt zu schaffen.

Die Konkurrenz aus Schalke und Bochum kann nur zuschauen. Schalke hatte gegen Eintracht Frankfurt 2:2 gespielt, der VfL Bochum bei der Hertha einen wichtigen Punkt beim späten 1:1 geholt.

video Wichtiger Sieg im Abstiegskampf Stuttgart gewinnt deutlich in Mainz Der VfB Stuttgart macht einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. In Mainz gewinnen die Schwaben überraschend klar und springen auf den 15. Platz in der Tabelle. mehr video S04 muss weiter zittern Schalke rettet Punkt gegen Frankfurt Der FC Schalke 04 hat dank eines späten Ausgleichs gegen Eintracht Frankfurt einen Punkt geholt, muss aber dennoch weiter um den Klassenerhalt bangen. mehr video Schlotterbeck lässt Bochum hoffen Last Minute-Ausgleich besiegelt Herthas Abstieg Der VfL Bochum hat mit einem Treffer in der Nachspielzeit den Abstieg von Hertha BSC besiegelt und schöpft gleichzeitig Hoffnung auf den Klassenerhalt. mehr