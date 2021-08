Die Regensburger siegten am Samstag (21.08.2021) gegen die Königsblauen mit 4:1, es war der vierte Sieg für die Oberpfälzer im vierten Meisterschaftsspiel der Saison. Der Jahn führt die Tabelle mit zwölf Punkten und 12:1 Toren an. Schalke steckt in der unteren Tabellenhälfte fest.