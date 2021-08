In der zweiten Hälfte blieb der HSV am Drücker, doch Zwingendes brachten die Hamburger kaum zustande. Robert Glatzel (68.) hatte noch die beste Chance zum möglichen Siegtreffer, köpfte aber knapp am Kasten vorbei. Am Ende blieb es beim für die Hamburger enttäuschenden Unentschieden.

Für der HSV geht es am kommenden Samstag mit der Partie in Heidenheim weiter, Darmstadt tritt zeitgleich in Hannover an.

red/dpa/sid | Stand: 22.08.2021, 15:25