Engagiert, aber ohne klare Linie

Es bedarf also ganz dringend eines Ereignisses, dass die Laune an der Weser aufhellen könnte, im besten Fall sogar Aufbruchstimmung erzeugt. Die Partie am Samstag (21.08.21) beim Karlsruher SC wäre dazu eine sehr gute Möglichkeit gewesen, der KSC ist mit zwei Siegen und einem Remis gut gestartet.

Bremen begann die Partie auch sehr engagiert, hatte deutlich mehr Ballbesitz, auch wenn die klare spielerische Linie im Mittelfeld fehlte - verständlich nach all den Abgängen.

Doppeltes Glück für Karlsruhe

Trotzdem hätte Werder im ersten Durchgang in Führung gehen müssen. Nach einer knappen halben Stunde ließ KSC-Keeper Marius Gersbeck einen Kracher von Niclas Füllkrug nach vorn abprallen, Nicolai Rapp hatte den perfekten Riecher, verpasste aber den Abpraller aus kurzer Distanz. KSC-Verteidiger Philip Heise hatte Rapp dabei von hinten auch noch leicht geschubst, Schiedsrichter Bastian Dankert ließ die Gastgeber aber ohne Elfmeter und Platzverweis davonkommen.

Nach dem Wiederanpfiff gerieten die Karlsruher aber dann doch in Unterzahl: Marvin Wanitzek leistete sich binnen sieben Minuten zwei Fouls, die Dankert mit Gelb ahndete - beim zweiten war das auch richtig so. Niklas Schmidt war im Mittelfeld davongezogen, Wanitzek stoppte ihn in der 57. Minute mit einem taktischen Foul.