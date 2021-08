Trainer gerät in die Kritik

Schalkes Schatten fällt so langsam auch auf Grammozis

Von Jörg Strohschein

Der Abstieg hängt den Anhängern des FC Schalke 04 noch in den Kleidern. Und jetzt ist auch noch der Saisonstart in der zweiten Liga misslungen. Trainer Dimitrios Grammozis gerät zunehmend in die Kritik.