FC bleibt Tabellenführer Schalkes Geschenk beschert Köln den nächsten knappen Sieg Stand: 09.02.2025 15:22 Uhr

Ein grober Schnitzer in der Schalker Abwehr hat dem 1. FC Köln zu einem wichtigen 1:0(1:0)-Sieg verholfen. Die Kölner bleiben dadurch weiter an der Tabellenspitze und machten ihrem Namen als Minimalisten der 2. Liga wieder alle Ehre. Es war der siebte 1:0-Sieg seit November.

Kölns Torschütze vom Dienst, Damion Downs, nutzte diesmal einen Patzer von Schalke-Verteidiger Mehmet Aydin kurz vor der Pause (43.) für das Tor des Tages in Müngersdorf. Es war der dritte Sieg in Serie, der den Absteiger weiter stramm auf Bundesliga-Kurs hält. Davon sind die Schalker ganz weit weg. Nach zuvor fünf Auswärtsspielen ohne Niederlage ist der Blick nun wieder Richtung Abstiegszone gerichtet.

Beide Teams im Gähn-Modus

Die Partie der beiden großen Traditionsclubs, die in Köln erstmals in einem Pflichtspiel der zweiten Liga aufeinandertrafen, hatte über weite Strecken nicht viel zu bieten. Köln steckte der harte Pokalfight gegen Bayer Leverkusen (2:3 n.V.) offenbar noch in den Knochen. Der FC ließ es sehr gemächlich angehen. Torgefahr? Fehlanzeige. In den ersten 30 Gähn-Minuten gab es nicht einen einzigen Torschuss. Die Schalker, die Top-Stürmer Moussa Sylla (bisher 13 Tore) wegen Muskelfaserriss ersetzen mussten, machten es nicht viel besser.

Erst als Schalke-Keeper Justin Heekeren Linton Maina an der Mittellinie (!) von den Beinen holte, gab es den ersten Aufreger. Schalkes Torwart traf allerdings zuerst den Ball, sodass die Aktion folgenlos blieb.

Neunter Treffer für Damion Downs

Kein Kölner Torschuss in der ersten Halbzeit, also musste ein Geschenk für den FC her. Und das legte Schalkes Verteidiger Aydin dem FC bereit, als ihm eine Rückgabe per Brust total missglückte. Linton Maina ging dazwischen und legte im Fünfer auf Downs quer, der problemlos einschob. Für Downs war es bereits der neunte Saisontreffer, für Maina der neunte Assist - Liga-Bestwert. Mit glücklicher Führung ging es für die Struber-Elf somit in die Pause.

Zur zweiten Halbzeit musste Gerhard Struber wechseln. Eric Martel, der den gelbgesperrten Timo Hüber als Kapitän vertreten hatte, blieb verletzungsbedingt in der Kabine. Für ihn kam FC-Eigengewächs Neo Telle in der Abwehr zu seinem Profidebüt und verteidigte auf der rechten Seite.

Schalke offensiv zu schwach

Die Partie wurde in der zweiten Hälfte etwas schwungvoller, Köln machte jetzt mehr Tempo, immer wieder angetrieben von Maina. Schalke blieb dagegen weitgehend ohne große Ideen und zeigte vor allem offensiv zu wenig. Von Winterzugang Pape Meissa Ba, der für Sylla zu seinem ersten Einsatz in der Startelf kam, war nichts zu sehen.

Nach einer Stunde reagierte auch Schalke-Coach Kees van Wonderen und brachte mit Adrian Gantenbein, Ayman Barkos und Ilyes Hamache drei neue Spieler. Neben Meissa Ba mussten auch Unglückrabe Aydin und Jannik Bachmann raus.

Das brachte etwas mehr Belebung im Spiel nach vorne, mehr aber auch nicht. Die beste Schalker Torgelegenheit verpasste Kenan Karaman, der einen Kopfball von Tomas Kalas in der 90. Minute ganz knapp am Tor vorbeischoss.

Köln in Magdeburg, Schalke gegen Karlsruhe

Für den 1. FC Köln geht es am kommenden Spieltag nach Magdeburg (14.02., 18.30 Uhr). Am Sonntag trifft Schalke dann auf den KSC (13.30 Uhr).