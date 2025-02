Niederlage trotz Führung Viel Kampf für Nichts: Jahn Regensburg verliert in Fürth Stand: 07.02.2025 20:47 Uhr

Am 21. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gewann die SpVgg Greuther Fürth kontrolliert zu Hause gegen Jahn Regensburg. Das Schlusslicht stellte zwar seine Ausdauer und sein Kämpferherz unter Beweis, zeigte aber zu wenig spielerische Qualität.

Von Karoline Kipper

Der Wille war da bei der Mannschaft von Jahn Regensburg, die am 21. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga in Mittelfranken bei Greuther Fürth mit 1:2 (1:2) verlor. Die Oberpfälzer gingen zwar in Führung und zeigten, dass sie bis zur letzten Minute Mann gegen Mann kämpfen können, aber nach vorne ging wie so häufig in dieser Saison wenig. In einer spannenden Partie zeigte auch die Spielvereinigung viel Einsatz und gewann durch Qualität verdient.

Regensburg geht früh in Führung

In der ersten Halbzeit bewiesen beide Teams Effizienz, allerdings gelang es keiner Mannschaft, torgefährliche Situationen aus dem Spiel zu kreieren. Ein eröffnender Ball der Gäste von der Mittellinie reichte in der sechsten Minute, um die Abwehr von Greuther Fürth zu durchbrechen. Von der linken Strafraumkante passte Bryan Hein zu Sargis Adamyan, der gegen unsortierte Fürther problemlos zum 0:1 traf. Zu diesem Zeitpunkt rückte der Jahn das erste Mal seit September auf Tabellenplatz 17 hoch.

Das sollte eine kurze Momentaufnahme bleiben, denn im Anschluss kämpfte sich das Kleeblatt in die Partie und traf in der 31. Minute verdient zum 1:1. Branimir Hrgota ließ Hein mit zwei Übersteigern nahe der rechten Eckfahne stehen und flankte abgefälscht vors Tor. Im Chaos staubte Jomaine Consbruch ab.

Das Kleeblatt dreht die Partie

Eigentlich verteidigten die Regensburger passioniert Mann gegen Mann über den ganzen Platz, keine Mannschaft der 2. Liga führt so viele Zweikämpfe. Trotzdem konnte der Jahn den 2:1-Führungstreffer durch Dennis Srbeny nicht verhindern. Nach einem Einwurf, der fälschlicherweise den Gastgebern zugesprochen wurde, und einem Doppelpass lief Marco Meyerhöfer zur Grundlinie durch und legte zum Elfmeterpunkt. Consbruch leitete zu Dennis Srbeny weiter, der aus halbrechter Position mit links druckvoll abschloss. Beim abgefälschten Schuss war Felix Gebhardt chancenlos.

Viel Einsatz, keine Tore in Halbzeit zwei

Auch in der zweiten Halbzeit stimmte der Einsatz vom Jahn sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie. Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV, hatte sich wohl an seine Zeiten als Coach erinnert und feuerte sein Team an. Die Spielvereinigung konzentrierte sich mit fortschreitender Spielzeit immer mehr aufs Verteidigen, trotzdem waren die Hausherren einem 3:1 näher als die Regensburger einem Ausgleich. Bis zur 88. Minute. Der eingewechselte Noah Ganaus behauptete sich stark im Strafraum, seinen abgefälschten Schuss konnte Nahuel Noll jedoch parieren.

Quelle: Blickpunkt Sport

08.02.2025 - 17:15 Uhr