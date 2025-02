Vierter Sieg in Folge Kaiserslautern setzt Lauf bei Hertha BSC fort Stand: 08.02.2025 22:38 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern setzt sich mehr und mehr in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga fest. Bei Hertha BSC reichte eine kämpferische Leistung zum Sieg. Auch ohne seinen gesperrten Trainer Markus Anfang an der Seitenlinie gewann der FCK am Samstag mit 1:0 (0:0) in Berlin.

Der entscheidende Treffer gelang Luca Sirch (57.) nach einem Konter. Durch den vierten Sieg in Folge rücken die Pfälzer mit 38 Zählern punktgleich mit dem Hamburger SV in die Top Drei der Zweitliga-Tabelle. Dagegen verliert die Hertha, die aus den jüngsten sieben Spielen nur fünf Punkte holte, mit 25 Punkten langsam den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Krahl klärt dreimal gegen Reese

In einer intensiven Partie hatte im ersten Durchgang Hertha BSC mehr vom Spiel, aber die Gäste die erste dicke Chance: Marlon Ritter steckte auf Ragnar Ache (17.) durch, der über halbrechts los- und in den Strafraum zog, mit seinem Abschluss aber das lange Eck verfehlte. Das war dann allerdings auch für längere Zeit das letzte, was FCK-Trainer Anfang - der nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Preußen Münster für ein Spiel gesperrt wurde - von der Tribüne aus offensiv von seinem Team zu sehen bekam.

Die weiteren Gelegenheiten gingen auf das Konto der Gastgeber. Vor allem Fabian Reese taute nach ersten Anlaufschwierigkeiten auf. Seinen ersten Abschluss (27.) fischte Julian Krahl aus dem langen Eck und auch bei einer Eins-gegen-Eins-Situation wenig später (33.) behielt Lauterns Schlussmann reaktionsstark die Oberhand. Auch das dritte Aufeinandertreffen entschied Krahl für sich, als er einen 18-Meter-Schuss von Reese entschärfte (40.).

Kurz vor der Pause zeigte sich dann auch der FCK noch einmal vor dem Tor. Ache, der zum ersten Mal seit seiner Verletzung Ende November in der Startelf stand, prüfte mit einem wuchtigen Linksschuss Hertha-Torwart Marius Gerbeck (44.).

Sirch-Kracher bringt Lautern die Führung

Auch der erste Torschuss in den zweiten 45 Minuten ging auf Reeses Konto (54.). Dieses Mal kam der Schuss aus 20 Metern von halblinks - und wieder stand Krahl genau richtig. Dafür brachte der zweite ernsthafte Torschuss die Führung für die Gäste. Bei einem Konter legte Ritter quer auf Sirch und der traf den Ball so optimal, dass der Flachuss aus 22 Metern genau zum 1:0 links unten einschlug.

Danach zog sich das von Anfang-Assistent Florian Junge gecoachte Team zurück und lauerte auf Gegenstöße. Bei einem prüfte Daisuke Yokota (69.) Gersbeck mit einem 18-Meter-Schuss. Hertha bemühte sich um den Ausgleich, bekam allerdings gegen die kompakte FCK-Abwehr auch mit Dauerdruck in der Schlussphase keine gefährlichen Abschlüsse mehr hin.

Hertha in Düsseldorf, Lautern gegen Hannover

Hertha ist am 22. Spieltag erneut Samstagabend auf dem Platz. Dann geht es zum Topspiel bei Fortuna Düsseldorf (15.02.2025, 20.30 Uhr). Kaiserslautern spielt zuvor am Mittag Zuhause gegen Hannover 96 (13.00 Uhr).