78. Die Königsblauen erhöhten das Risiko, rücken nun in Ballbesitz mit allen Feldspielern konsequent nach. Von den bislang drei eingewechselten Akteuren ist vor allem Hamache eine klare Verbesserung. Nimmt Schalke noch einen Punkt mit?

75. Maina wirft auf dem linken Flügel erneut den Turbo an, dribbelt in den Sechzehner und visiert aus gut 14 Metern trotz zugestellter Schussbahn per rechtem Innenrist die lange Ecke an. Der Ball rauscht recht klar an dieser vorbei.

74. Thielmann soll ab sofort mithelfen, den knappen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen. Huseinbašić sieht sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

73. Jan Thielmann Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

73. Denis Huseinbašić Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Denis Huseinbašić

72. Damion Downs Köln Gelbe Karte für Damion Downs (1. FC Köln)

Für ein überflüssiges Foul an Murkin unweit der Mittellinie bekommt der bisher einzige Torschütze eine Verwarnung aufgebrummt.

71. Die Geißböcke attackieren den königsblauen Aufbau deutlich früher und können damit die zuletzt stark beanspruchten Abwehrleute entlasten. Sie stehen übrigens vor ihrem siebten 1:0-Erfolg der laufenden Zweitligasaison.

68. Heekeren ist erneut vor dem Strafraum zur Stelle! Nach einer Bogenlampe, die sich hinter der Schalker Abwehrkette senkt und die sich Maina schnappen will, schlägt der Schalker Torhüter den Ball zurück ins Mittelfeld.

66. ... Kamiński visiert mit dem linken Spann die obere linke Ecke an. Der wuchtige Versuch ist zu niedrig angesetzt und bleibt in der weißen Mauer hängen.

65. Nachdem Karaman unweit der mittigen Strafraumkante durch Schmied zu Fall gebracht worden ist, bekommt Schalke einen Freistoß in bester Position zugesprochen...

64. Schwäbe wackelt! Nachdem Hamache an die linke Grundlinie durchgebrochen ist, flankt er eigentlich zu nahe vor den Heimkasten. Schwäbe erreicht den Ball aber nicht. Es findet sich jedoch kein Königsblauer, der aus diesem Fehler Kapital schlagen kann.

63. Kees van Wonderen bringt für die letzte halbe Stunde drei neue Akteure auf einen Schlag. Hamache, Gantenbein und der unter der Woche verpflichtete Barkok (1. FSV Mainz 05) kommen für Ba, Aydın und Bachmann.

62. Aymen Barkok Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Aymen Barkok

62. Janik Bachmann Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Janik Bachmann

62. Adrian Gantenbein Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Adrian Gantenbein

62. Mehmet-Can Aydın Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

62. Ilyes Hamache Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Ilyes Hamache

62. Pape Ba Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Pape Ba

61. Maina wird nach einer hohen Verlagerung auf die linke Strafraumseite von drei Königsblauen umringt. Er bringt trotzdem einen verdeckten linken Spannschuss zustande. Den nimmt Heekeren in der kurzen Ecke sicher auf.

60. Bachmann scheitert an Schwäbe! Mohrs halbhohe Hereingabe von der linken Außenbahn will Schmied am nahen Fünfereck grätschend klären, verfehlt aber den Ball. Bachmann spitzelt ihn in Richtung kurzer Ecke, doch Schwäbe rettet zum zweiten Mal in höchster Not.

58. Kainz und Finkgräfe sind Gerhard Strubers Joker Nummer zwei und drei. Der angeschlagene Ljubicic und Olesen haben das Feld verlassen.

57. Max Finkgräfe Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Max Finkgräfe

57. Mathias Olesen Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Mathias Olesen

57. Florian Kainz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

57. Dejan Ljubicic Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Dejan Ljubicic

56. Ljubicic sitzt auf dem Rasen und muss behandelt werden. Kölns Spielmacher scheint seinen Arbeitstag nicht fortsetzen zu können.

54. Huseinbašić vergibt aus guter Position! Während des nächsten Gegenstoßes dringt Maina über rechts in Strafraum ein und passt flach nach innen. Huseinbašić will aus gut zwölf Metern mit rechts abziehen, doch Grüger geht beherzt und fair dazwischen.

52. Maina nimmt im Rahmen eines Konters auf dem linken Flügel an Fahrt auf. Er tankt sich in den Sechzehner und sucht auf Höhe der Fünferkante mit einem Querpass Downs. Schallenberg fängt das Anspiel zwar ab, doch der Ball landet wieder beim Kölner Angreifer. Er schießt nun aus gut acht Metern mit rechts, bleibt aber an Kalas hängen.

49. Während Kees van Wonderen in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Gerhard Struber mit dem 19-jährigen Zweitligadebütanten Telle eine frische Kraft ins Rennen. Martel hat sich wohl verletzt und ist in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im RheinEnergieStadion! Nach dem langen, bitteren DFB-Pokalabend in Leverkusen sind die Geißböcke zwar noch nicht richtig ins Rollen gekommen, haben dank eines königsblauen Aussetzers aber dennoch einen Vorteil im Zwischenstand vorzuweisen. Schalke antwortet auf die Heimklatsche mit einer sehr soliden Defensivleistung, hat das verdiente Pausenremis aber selbst zunichte gemacht. Kommt der Gast nach der Pause zurück oder feiert der FC den sechsten Sieg in sieben Ligapartien?

46. Neo Telle Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Neo Telle

46. Eric Martel Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Eric Martel

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln führt zur Pause des Zweitligaheimspiels gegen den FC Schalke 04 mit 1:0. Die Königsblauen erwischten den besseren Beginn, zogen aus diesem aber keine gefährlichen Offensivsituationen. Nach einer guten Viertelstunde übernahmen die Geißböcke das Kommando, ohne ihre Feldvorteile in Chancen umwandeln zu können; im gegnerischen Strafraum war ihr Vorgehen zu kompliziert. Aus heiterem Himmel führte in der 33. Minute ein Gästefreistoß zu einer Großchance für Schalke: Der aufgerückte Kamiński fand aus kurzer Distanz seinen Meister in Schwäbe. Die Struber-Auswahl sprühte zwar auch in der Schlussphase nicht vor offensiver Kreativität, konnte aber einen individuellen Aussetzer Aydıns nutzen, um die Führung an sich zu reißen; Downs vollstreckte nach Vorarbeit Mainas aus kurzer Distanz (43.). Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in Müngersdorf soll um 60 Sekunden verlängert werden.

44. Nun blicken die Rheinländer mit großer Freude auf die Live-Tabelle, denn sie erobern durch den Treffer die Tabellenführung zurück. Aktuell liegen sie fünf Zähler vor Rang vier.

43. Damion Downs Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Damion Downs

Durch ein gegnerisches Geschenk geht Köln in Führung! Aydın will nach einer Flanke von der rechten Angriffsseite des FC per Brust zu Keeper Heekeren zurückspielen. Maina geht dazwischen und legt ab für Downs, der aus vier Metern nur noch einschieben muss.

42. Olesen prüft Heekeren unfreiwillig! Ein für Downs geplanter Flugball aus dem Mittelfeld nimmt im Sechzehner plötzlich an Fahrt auf und erwischt Heekeren auf dem falschen Fuß, indem er sich auf die halblinke Ecke zubewegt. Schalkes Keeper muss sich strecken, um den Ball noch abzufangen.

39. Mathias Olesen Köln Gelbe Karte für Mathias Olesen (1. FC Köln)

Olesen reißt Murkin unweit der Mittellinie zu Boden, um einen schnellen Gegenstoß der Knappen zu verhindern. Dieses taktische Vergehen wird mit einer Gelben Karte bestraft.

37. Ljubicic verpasst aus guter Position! Der auf die linke Strafraumseite geschickte Maina spielt nach toller Annahme erneut flach in Richtung Elfmeterpunkt. Ljubicic verpasst einen direkten Abschluss und wird dann durch Kamiński gestoppt.

34. Joël Schmied Köln Gelbe Karte für Joël Schmied (1. FC Köln)

Die Rheinländer haben Heekerens Einsteigen als Foul bewertet und reden lautstark auf den Schiedsrichter Tobias Welz ein. Der lässt sich nicht beirren und bestraft das Meckern mit einer Gelben Karte.

34. Heekeren geht volles Risiko! Der FC befreit sich aus einer Drangphase der Gäste mit einem hohen Ball auf die rechte Mittelfeldseite zum durchstartenden Maina. Schalkes Torhüter hat seinen Sechzehner verlassen und trifft an der Mittellinie mit seiner Grätsche gerade noch den Ball und nicht den Ex-Hannoveraner.

33. Aus dem Nichts die Großchance für Schalke! Mohrs Freistoßflanke aus dem rechten Mittelfeld nickt Karaman aus dem Strafraumzentrum an das rechte Fünfereck. Kamiński nimmt aus spitzem Winkel mit dem rechten Spann direkt ab, scheitert jedoch an FC-Schlussmann Schwäbe.

32. Im Parallelmatch in Hannover ist Kölns Lokalrivale Fortuna Düsseldorf soeben mit 1:0 in Führung gegangen. Die Flingeraner rücken damit in der Live-Tabelle auf zwei Zähler an die Geoißböcke heran.

29. Das van-Wonderen-Team ist fast nur noch in der Arbeit gegen den Ball gefordert, kann kaum noch offensive Nadelstiche setzen. Huseinbašić holt für den FC aus zentralen 20 Metern zu einem Rechtsschuss aus, doch der wird noch vor dem Strafraum geblockt.

26. Schalke leistet zunehmend Ungenauigkeiten im Zusammenspiel und gerät dadurch in Situationen, in denen die Abwehrabteilung ungeordnet gefordert ist. Hüben wie drüben lässt der erste Abschluss nach einer knappen halben Stunde immer noch auf sich warten.

23. Da war mehr drin für den FC! Nach eigener Eroberung auf dem linken Offensivflügel treibt Maina den Ball in den Sechzehner, nimmt den Kopf hoch und flach für Downs zurücklegen. Der Ball erwischt den Youngster jedoch im Rücken, was eine Abschluss verhindert.

20. Karaman spielt aus dem Mittelkreis einen halbhohen Ball in die halbrechte Spur, der für den durchstartenden Ba bestimmt ist. Im Strafraum wirft sich der aufmerksame FC-Schlussmann Schwäbe vor dem Senegalesen auf den Ball.

19. Die Struber-Truppe bringt eine erste Drangphase auf den Rasen, in der sie sich zwei Ecken erarbeitet. Auf ihre erste Möglichkeit muss sie allerdings noch warten; Schalke hat die Lufthoheit im eigenen Sechzehner.

17. Paçarada zirkelt einen Freistoß von der linken Außenbahn mit viel Effet an die Fünferkante. Schallenberg kommt gerade noch rechtzeitig, um per Kopf zu klären.

15. Die Geißböcke suchen immer noch nach ihrem Einstieg in den Nachmittag, steigern aber ihre Passsicherheit und arbeiten zudem im Mittelfeld wirksamer gegen den Ball. Sie scheinen den langen Pokalauftritt noch in den Knochen zu haben.

12. Grügers flaches Diagonalanspiel in das Strafraumzentrum erreicht zwar Karaman, doch dessen mit dem Rücken zum Tor stehend vorgenommene Annahme ist unsauber. Bewacher Martel spitzelt dem S04-Kapitän den Ball vom Fuß.

10. Nach den Siegen Hamburgs (2:1 in Münster) und Kaiserslauterns (1:0 bei Hertha BSC) ist der FC auf Rang drei abgerutscht. Mit einem Unentschieden ließe er nur die Pfälzer wieder hinter sich; um Tabellenführer zu bleiben, muss er gewinnen.

7. Die Königsblauen starten selbstbewusst in die Partie, wirken in den Anfangsmomenten gedankenschneller. Der FC hat mit dem hohen Anlaufen seines Widersachers Probleme. Er wartet noch auf seine ersten echte Offensivaktion.

4. Infolge eines ungenauen Aufbaupasses Schmieds treibt Murkin den Ball durch den halblinken Offensivkorridor bis in den Sechzehner. Er verpasst jedoch den richtigen Zeitpunkt für einen Schuss und lässt sich dann abdrängen.

1. Köln gegen Schalke – auf geht's in Müngersdorf!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Gelsenkirchenern, die in der Fremde 13 ihrer 24 Punkte holten und die beim FC letztmals im März 2016 triumphierten (seitdem drei Niederlagen, zwei Unentschieden), stellt Coach Kees van Wonderen nach der 2:5-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg viermal um. Murkin, Kalas, Bachmann und Startelfdebütant ersetzen Donkor (Bank), Bulut (Infekt), Seguin (Gelbsperre) und Sylla (Muskelfaserriss). Der Anfang der Woche aus Mainz geholte Barkok sitzt auf der Bank.

Auf Seiten der Rheinländer, die das Hinspiel Anfang September in der Veltins-Arena dank der Tore Downs’ (25.), Mainas (45.+1) und Lemperles (46.) mit 3:1 für sich entschieden und die kurz vor Transferschluss mit Mittelstürmer Rondić (Widzew Łódź), der heute zunächst auf der Bank sitzt, den vierten Winterzugang präsentierten, hat Trainer Gerhard Struber im Vergleich zum spät verlorenen DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Hübers (Gelbsperre), Thielmann und Finkgräfe (beide auf der Bank) beginnen Paçarada, Gazibegović und Olesen.

Der FC Schalke 04, der das Kalenderjahr 2025 mit einem torlosen Unentschieden bei Eintracht Braunschweig und einem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg zufriedenstellend eröffnet hatte, erlitt am vergangenen Samstag im Kampf um den dauerhaften Abschied aus dem Tabellenkeller einen herben Rückschlag, ging das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg doch mit 2:5 verloren. Mit sieben Zählern ist der Vorsprung auf die Abstiegszone weiterhin noch nicht so groß, dass sich die Königsblauen endgültig nach oben orientieren könnten.

Der 1. FC Köln hat beste Chancen, direkt in die Bundesliga zurückzukehren und damit zum siebten Mal in die nationale Eliteklasse aufzusteigen. Nachdem die Geißböcke mit einer 0:1-Auswärtsniederlage beim Hamburger SV in die Rückrunde gestartet waren, rangen sie vor heimischer Kulisse die SV 07 Elversberg mit 1:0 nieder und siegten nach frühem Rückstand mit 2:1 bei Eintracht Braunschweig. Wie gut aufgelegt sie dieser Tage sind, stellten sie unter der Woche im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen unter Beweis. Beim amtierenden Doublesieger verspielte der FC eine 2:0-Führung und musste sich erst nach Verlängerung geschlagen geben.