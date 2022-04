Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Die Geschichte dieses Duells ist schnell erzählt. In drei Begegnungen siegte drei Mal die Borussia. Im Hinspiel setzte sich Gladbach deutlich mit 4:0 durch.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Nach nur fünf Punkten in der Hinrunde hat sich Fürth in der Rückrunde gesteigert und bereits elf Punkte eingefahren - der Klassenerhalt scheint aber bei zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz unrealistisch. Für Gladbach geht es nach einer enttäuschenden Saison vor allem darum, wieder Stabilität zu finden. Die Borussia steht im Tabellen-Mittelfeld und könnte - wenn sie in Fürth punktet - erstmals unter Trainer Adi Hütter vier Spiele in Serie ungeschlagen bleiben. Welches Potenzial die Borussia eigentlich hat, das zeigt ein Blick in die Statistik. Die "Fohlenelf" gab bislang in dieser Saison 412 Torschüsse ab - das ist der zweitbeste Wert hinter Bayern München.

1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: 21-mal begegneten sich beide Teams in Liga eins. Achtmal gingen die Punkte an die Mainzer, sechsmal behielt Köln die Oberhand. Siebenmal gab es ein Remis. Dabei konnten die "Geißböcke" von den jüngsten sieben Duellen nur eines gewinnen - im Dezember 2020 mit 1:0 in Mainz.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Der bislang letzte Heimsieg des FC gegen Mainz ist schon ein paar Jahre her. Im Mai 2017 gewann Köln durch Tore von Osako und Hector mit 2:0. Dramatisch ging es in Köln in der vergangenen Saison zu: Die Nullfünfer jubelten in der 91. Minute über den Siegtreffer von Barreiro zum 3:2-Endstand. Um die Heimbilanz gegen Mainz zu verbessern, sollte FC-Trainer Steffen Baumgart auf Mark Uth setzen - der spielte in der Bundesliga elfmal gegen Mainz und erzielte dabei acht Tore.

Bayern München - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Der FC Augsburg wird sich gerne an das Hinspiel im November erinnern. Durch frühe Tore von Hahn und Pedersen gewann der FCA am Ende mit 2:1. Es war der dritte Sieg der Augsburger gegen den Rekordmeister bei 21 Bundesliga-Duellen. 16-mal ging bislang der FC Bayern als Sieger vom Platz, zweimal gab es ein Remis.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Wechselfehler in Freiburg, Niederlage in der Königsklasse bei Villarreal - beim FC Bayern läuft derzeit nicht alles rund. Dennoch wäre alles andere als ein Sieg gegen Augsburg eine große Überraschung. Der FCA konnte zwar schon gegen die Topteams punkten - aber immer nur im eigenen Stadion. Auswärts zählt Augsburg mit bislang zehn Punkten zu den schwächeren Teams. Und außerdem trifft Robert Lewandowski wieder auf seinen Lieblingsgegner. In 18 Bundesliga-Spielen gegen Augsburg erzielte der Pole satte 22 Tore. In der Vorsaison traf er am 34. Spieltag in der 90. Minute zum 5:2-Endstand gegen den FCA. Es war Lewandowskis 41. Saisontreffer.

Außerdem wichtig: