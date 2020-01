Ein Hauch von Torgefahr kam erstmals kurz vor dem Pausenpfiff auf: Einen 16-Meter-Schuss von Schalkes Weston McKennie fälschte Maximilian Mittelstädt noch leicht ab, so dass die Kugel knapp über die Latte rauschte.

Schlimmer Fehler von Boyata

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich wenig Erhellendes. Die bis dahin größte Chance der Partie resultierte in der 58. Minute konsequenterweise nicht aus einer spielerischen Glanzleistung, sondern aus einem katstrophalen Abwehrfehler. Hertha-Verteidiger Dedryck Boyata spielte im Aufbau die Kugel am eigenen Strafraum quer - genau in die Füße von Schalke-Stürmer Benito Raman. Der stand somit unverhofft völlig frei vor Rune Jarstein, konnte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht am Berliner Torhüter vorbeispitzeln.

Kurz danach kam der teuerste Neuzugang der Hertha-Geschichte in die Partie: Krsysztof Piatek, kurz zuvor erst für rund 27 Millionen Euro vom AC Mailand verpflichtet, löste in der 63. Minute Marius Wolf ab. Es wurde Zeit: Bis dahin hatten die Berliner nicht einen einzigen Schuss aufs Schalker Tor gebracht.

Piatek gleich gefährlich

Und Piatek wurde prompt gefährlich: Als Schalke-Keeper Alexander Nübel nach einer Ecke der Herthaner auf der Linie klebte, köpfte der Pole den Ball in der 73. Minute knapp am linken Torwinkel vorbei. Danach verflachten die Angriffsbemühungen aber auch gleich wieder, und in der 87. Minute hatte Berlin Glück, dass die Gäste nicht in Führung gingen: Nach einer Klasse-Flanke von Bastian Oczipka verfehlte Michael Gregoritsch per Kopf das Tor nur um wenige Zentimeter.

Kurz vor dem Abpfiff hatten aber auch die Berliner nochmal einen Matchball - doch Mittelstädt schloss einen Konter mit einem Schrägschuss knapp neben den rechten Pfosten ab.

Dieser Livestream ist ab dem 01.02.2020 18.00 Uhr abrufbar















Livestream - der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Sportschau. . 01:57:00 Std. . Verfügbar bis 01.02.2020. Das Erste.

Wiedersehen im DFB-Pokal

Die Hertha tritt nun in der Liga am nächsten Samstag (08.02.20) gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Schalke hat zeitgleich den SC Paderborn zu Gast. Zuvor sind aber beide Teams noch im DFB-Pokal gefordert - und zwar am Dienstag (04.02.20) im direkten Duell auf Schalke (Live-Ticker ab 20.30 Uhr bei sportschau.de).