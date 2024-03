Nur durch einen Punkt getrennt BVB und Leipzig im Fernduell um die Champions League Stand: 01.03.2024 17:13 Uhr

Borussia Dortmund und RB Leipzig streiten aktuell um den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga und damit die Qualifikation für die Champions League. Es geht um viel Geld, auch in einem anderen Fernduell.

Mal war es der VfL Wolfsburg, mal Borussia Mönchengladbach, zweimal war es Bayer Leverkusen, die es in dieser Saison sicher wieder schaffen werden, in der vergangenen Saison war es sogar der 1. FC Union Berlin: Es geht um den vierten deutscher Starter in der Champions League.

In den vergangenen fünf Jahren waren immer dabei: der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die Münchner haben zwar acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen, aber auch 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften aus Leipzig. Zu den beiden nahezu qualifizierten Mannschaften kommt überraschend der VfB Stuttgart, der auch schon sieben Punkte mehr als die Leipziger hat und sich hartnäckig weigert, den von einigen prophezeiten Einbruch zu erleiden.

Fünfter Platz reicht unter Umständen für Champions League

Derzeit deutet also vieles auf ein Duell zwischen Borussia Dortmund und Leipzig um den letzten Startplatz in der Champions League hin. Es ist ein Duell, aus dem beide als Sieger hervorgehen könnten, selbst wenn einer letztlich nur Fünfter wird. Ab der kommenden Saison bekommen die beiden Ligen jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Klubs in der aktuellen Saison des Europapokals gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Die Bundesliga liegt aktuell auf dem zweiten Platz hinter der italienischen Serie A, aber die englische Premier League drängt von hinten.

Einerseits sollte der BVB somit hoffen, dass RB Leipzig die große Überraschung schafft und trotz der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel gegen Real Madrid noch den Einzug ins Viertelfinale schafft, andererseits würde er in einem anderen Fernduell auch von einem Ausscheiden der Sachsen profitieren. Dann hätten die Dortmunder nach den Bayern den zweiten Startplatz der Bundesliga für die auf 32 Mannschaften erweiterte Klub-WM sicher, bei der es im Sommer 2025 in den USA sehr viel Geld zu verdienen gibt.

Restprogramm Borussia Dortmund Spieltag Gegner Hinspiel 24 1. FC Union Berlin (a) 4:2 25 Werder Bremen (a) 1:0 26 Eintracht Frankfurt (h) 3:3 27 FC Bayern München (a) 0:4 28 VfB Stuttgart (h) 1:2 29 Bor. Mönchengladbach (a) 4:2 30 Bayer Leverkusen (h) 1:1 31 RB Leipzig (a) 2:3 32 FC Augsburg (h) 1:1 33 1. FSV Mainz 05 1:1 34 SV Darmstadt 98 (h) 3:0 (h) = heim, (a) = auswärts

Noch üppiger jedoch sind die Zahlungen in der reformierten Champions League, und die werden dringend benötigt bei der börsennotierten Fußballfirma aus Dortmund, die kürzlich veröffentlichte, dass sie etwa 100 Millionen Euro an Gehältern und Prämien für Spieler und Trainer zahlte - im ersten Halbjahr der Saison.

Die Champions League zu verpassen, ist finanziell ein herber Schlag, senkt aber auch die Attraktivität für mögliche Neuzugänge und stärkt eventuell den Willen einiger Spieler, zu einem Verein zu wechseln, der auf dem höchsten Niveau vertreten ist.

BVB bei Union, Leipzig in Bochum

Aktuell hat der BVB einen Punkt Vorsprung auf die Leipziger. Für beide Klubs stehen am 24. Spieltag ähnliche Aufgaben an. Dortmund tritt am Samstag (02.03.2024, ab 15.20 Uhr in der Radio-Vollreportage bei der sportschau, Ausschnitte in der Sportschau ab 18 Uhr im ARD-Fernsehen) beim 1. FC Union Berlin an, der sich etwas von den Abstiegsrängen distanzierte und ebenso 25 Punkte aufweist wie der VfL Bochum, der die Leipziger zu Gast hat.

Union verlor unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica keines der fünf Heimspiele, gewann vier davon. Die Serie des BVB, der keines der vergangenen sechs Auswärtsspiele verlor, ist in ernster Gefahr, zumal die 2:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag auf die Stimmung drückte.

Terzić: "Wir bleiben ruhig und selbstbewusst"

"Es liegt alles in unserer Hand. Wir bleiben ruhig und selbstbewusst", sagte Trainer Edin Terzić vor der Reise nach Köpenick, bei der auch er im Blickpunkt stehen wird. "Es ist logisch, dass es unruhig wird. Aber das ist ja seit Anfang der Saison so. Wenn es einmal losgeht, dann ist es schwer, die Sache zu stoppen", sagte Terzić zu den Diskussionen um seine Person und die spielerisch häufig schwachen Leistungen.

Terzić ist bei Borussia Dortmund Vorgänger und Nachfolger von Marco Rose, der nach nur einer Saison bei den Westfalen, die als Tabellenzweiter abgeschlossen wurde, gehen musste.

Vermeintlich leichteres Restprogramm für Leipzig

Roses erste Saison bei den Sachsen endete auf dem dritten Platz und mit dem Gewinn des DFB-Pokals. Eine erfolgreiche Titelverteidigung ist nicht mehr möglich, die Aufgabe in der Champions League denkbar schwierig, das Verpassen der erneuten Qualifikation wäre eine herbe Enttäuschung.

Restprogramm RB Leipzig Spieltag Gegner Hinspiel 24 VfL Bochum (a) 0:0 25 SV Darmstadt 98 (h) 3:1 26 1. FC Köln (a) 6:0 27 1. FSV Mainz 05 (h) 0:2 28 SC Freiburg (a) 3:1 29 VfL Wolfsburg (h) 1:2 30 1. FC Heidenheim (a) 2:1 31 Borussia Dortmund (h) 3:2 32 TSG Hoffenheim (a) 3:1 33 Werder Bremen (h) 1:1 34 Eintracht Frankfurt (a) 0:1 (h) = heim, (a) = auswärts

Mindestens der vierte Platz sollte es schon werden, und im Fernduell mit den Dortmundern spricht das vermeintlich leichtere Restprogramm für Roses Mannschaft. Die Leipziger, die am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen den FC Bayern verloren, haben auch die Spiele gegen Leverkusen und den VfB Stuttgart hinter sich. Sie haben Heimrecht im direkten Duell am 31. Spieltag, ihre kommenden vier Spiele bestreiten sie gegen die vier am schlechtesten platzierten Mannschaften der Bundesliga.

Leipzig in Hinrunde mit vier Punkten mehr gegen anstehende Gegner

Gerade das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (ab 15.20 Uhr in der Radio-Vollreportage bei sportschau.de, Ausschnitte in der Sportschau ab 18 Uhr im ARD-Fernsehen) hat es aber in sich. Der VfL verlor erst ein Heimspiel, gewann zuletzt gegen den FC Bayern mit 3:2 und behielt auch gegen den VfB drei Punkte an der Castroper Straße.

Gegen die noch anstehenden Gegner holte Leipzig in der Hinrunde 20 Punkte, bei den Dortmundern waren es nur 16.