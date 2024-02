Frühes Tor aberkannt Leipzig scheitert an Reals Klasse und am Schiedsrichter Stand: 13.02.2024 22:53 Uhr

RB Leipzig kommt im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid zu guten Chancen, geht aber leer aus. Die Knackpunkte: ein aberkanntes Tor und eine Weltklasse-Einzelaktion.

RB Leipzig ist es im Duell mit Real Madrid ergangen wie schon so vielen Teams vor ihnen, die in der Champions League auf die Spanier getroffen sind: gefühlt überlegen gewesen, aber am Ende doch Lehrgeld gezahlt. Bei der unglücklichen 0:1 (0:0)-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (13.02.2024) machte ein Traumtor von Madrids Brahim Diaz (49.) den Unterschied.

Leipzig zeigte vor 45.028 Zuschauern im ausverkauften Stadion eine starke Leistung. "Wir waren heute nicht die schlechtere Mannschaft", sagte Peter Gulacsi bei Prime Video. RB muss sich aber auch vorwerfen, viele Torgelegenheiten ausgelassen zu haben. Hinzu kam Pech mit einer Schiedsrichterentscheidung.

Führung wegen angeblichem Abseits aberkannt

RB-Angreifer Benjamin Sesko hatte direkt zu Beginn des Spiels aus kurzer Distanz ins Tor geköpft, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Der Videoassistent bestätigte die Entscheidung von Schiedsrichter Irfan Peljto aus Bosnien-Herzegowina, obwohl Sesko deutlich nicht im Abseits gestanden hatte.

Vermutlich ahndeten die Unparteiischen, dass Benjamin Henrichs in Abseitsposition Madrids Torwart Andriy Lunin bei der Ballabgabe leicht schubste. Die Entscheidung ist zweifelhaft, weil Lunin ohnehin keine Chance hatte, den Ball zu erreichen.

Sesko mit vielen guten Chancen

Die Szene wirkte dennoch wie eine Initialzündung, denn allein Sesko hatte in der ersten Viertelstunde noch zwei hervorragende Torchancen. Hinzu kam ein satter Distanzschuss von Benjamin Henrichs. Der Nationalspieler lief überraschend im defensiven Mittelfeld auf, weil RB-Trainer Marco Rose auf der Rechtsverteidigerposition auf Mohamed Simakan baute. Der gelernte Innenverteidiger hatte die schwere Aufgabe, sich um Reals Star-Angreifer Vinicius Junior zu kümmern.

Rüdiger und Bellingham fehlen verletzt

Madrid leistete sich in der Anfangsphase erstaunlich viele Abspielfehler, auch der sonst so passsichere Toni Kroos war beteiligt. Dass Leipzig so oft zum Abschluss kam, dürfte zudem mit Reals Personalproblemen zusammenhängen. In der Innenverteidigung fehlte neben den Langzeitverletzten David Alaba und Éder Militao auch noch Nationalspieler Antonio Rüdiger. Auch der so formstarke Ex-Dortmunder Jude Bellingham konnte wegen einer Verletzung nicht mitwirken.

Madrid überstand seine nervöse Anfangsphase unbeschadet, stabilisierte sich ab der 20. Minute und ging mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Diaz lässt vier Leipziger stehen

Auch die zweite Hälfte begann mit gefährlichen Leipziger Angriffen, aber die Führung erzielten die Gäste. Diaz erhielt den Ball mit dem Rücken zum Tor an der rechten Außenlinie - eigentlich keine gefährliche Situation. Aber der 24-Jährige ließ David Raum mit einer Drehung stehen, schüttelte Xavi Simons und Xaver Schlager ab und schoss dann an Willi Orban vorbei traumhaft links oben ins Netzt - eine bärenstarke Aktion.

Leipzig blieb engagiert und mitunter auch gefährlich. Die beste Chance hatte Dani Olmo, als er aus 16 Metern frei zum Schuss kam, aber zu zentral abschloss. Madrid profitierte von seinem wachen Torhüter Lunin und spielte, dirigiert von Kroos, seine Routine aus. Hinzu kamen gefährliche Konter, einen davon hätte Vinicius Junior fast zum 2:0 verwandelt, der Brasilianer spitzelte den Ball an den Pfosten (70.).

Leipzig in der Liga gegen Mönchengladbach

RB rannte bis zum Schlusspfiff vergeblich an und geht nun mit einer schwierigen Ausgangslage in das Rückspiel in Madrid. Angesetzt ist es für Mittwoch, 6. März, 21 Uhr. Bis dahin stehen für Leipzig noch die Bundesligaspiele gegen Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr), bei Bayern München und beim VfL Bochum an.